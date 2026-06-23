Родители, проживающие за границей, также обязаны выплачивать алименты: как взыскиваются средства

Если один из родителей проживает за границей, это не освобождает его от обязанности содержать ребенка. Украинское законодательство и международные механизмы позволяют взыскивать алименты с должников, находящихся в других странах.

Об этом сообщили в издании "Судебно-юридическая газета".

Там пояснили, что существует два способа взыскания алиментов с лица, проживающего за пределами Украины. Первый предусматривает получение решения украинского суда и последующее обращение в компетентный орган иностранного государства для его признания и исполнения. Второй вариант — подача заявления непосредственно для вынесения решения об алиментах в стране проживания должника.

Если решение украинского суда уже вынесено, заявителю необходимо подготовить ходатайство о его признании и исполнении за рубежом. В документе следует указать данные должника, информацию о его финансовом положении, имуществе и другие сведения, которые могут помочь установить его местонахождение или исполнить решение.

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К ходатайству также необходимо приложить копию судебного решения, справку о вступлении его в законную силу, информацию об исполнении или неисполнении решения в Украине, документы, подтверждающие надлежащее уведомление ответчика, и другие материалы. Все документы подаются на украинском языке вместе с переводом на официальный язык страны, в которой проживает должник.

После этого документы необходимо направить в Министерство юстиции Украины через межрегиональное управление юстиции.

Если судебного решения нет, граждане могут обратиться в Министерство юстиции через межрегиональные управления юстиции с соответствующим заявлением. Оно должно содержать информацию о должнике, его финансовом положении, документы, подтверждающие родственные связи с ребенком, а также сведения о заявителе.

Министерство юстиции направляет такое заявление в компетентный орган страны, в которой находится должник, в течение месяца. О результатах рассмотрения заявления или ходатайства заявителя письменно информирует Минюст.

Напомним, по состоянию на середину июля 2025 года в Украине насчитывалось 187 116 исполнительных производств в связи с неуплатой алиментов. Юристы отмечают, что должникам грозят не только финансовые санкции, но и ограничение прав, административная и уголовная ответственность.

Кроме того, в Украине совершеннолетние дети обязаны материально обеспечивать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи. Такая обязанность предусмотрена законодательством и может быть реализована через суд.