Батьки за кордоном також мають сплачувати аліменти: як стягуються кошти

Якщо один із батьків проживає за кордоном, це не звільняє його від обов’язку утримувати дитину. Українське законодавство та міжнародні механізми дозволяють стягувати аліменти з боржників, які перебувають в інших країнах.

Про це повідомили у виданні “Судово-юридична газета”.

Там пояснили, що існує два способи стягнення аліментів з особи, яка проживає за межами України. Перший передбачає отримання рішення українського суду та подальше звернення до компетентного органу іноземної держави для його визнання і виконання. Другий варіант — подання заяви безпосередньо для встановлення рішення щодо аліментів у країні проживання боржника.

Якщо рішення українського суду вже є, заявнику необхідно підготувати клопотання про його визнання та виконання за кордоном. У документі потрібно вказати дані боржника, інформацію про його фінансовий стан, майно та інші відомості, які можуть допомогти встановити його місцезнаходження або виконати рішення.

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До клопотання також необхідно додати копію рішення суду, довідку про набрання ним законної сили, інформацію про виконання або невиконання рішення в Україні, документи про належне повідомлення відповідача та інші матеріали. Усі документи подаються українською мовою разом із перекладом на офіційну мову країни, де проживає боржник.

Після цього документи потрібно надіслати до Міністерства юстиції України через міжрегіональне управління юстиції.

Якщо рішення суду немає, громадяни можуть звернутися до Міністерства юстиції через міжрегіональні управління юстиції із відповідною заявою. Вона має містити інформацію про боржника, його фінансовий стан, документи про родинний зв’язок із дитиною та відомості про заявника.

Міністерство юстиції надсилає таку заяву до компетентного органу країни, де перебуває боржник, протягом місяця. Про результати розгляду заяви або клопотання заявника письмово інформує Мін’юст.

Нагадаємо, станом на середину липня 2025 року в Україні налічувалося 187 116 виконавчих проваджень через несплату аліментів. Юристи наголошують, що боржникам загрожують не лише фінансові санкції, а й обмеження прав, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Також в Україні повнолітні діти зобов’язані матеріально утримувати непрацездатних батьків, які потребують допомоги. Такий обов’язок передбачений законодавством і може бути реалізований через суд.