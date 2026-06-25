Летние субсидии: кому государство готово выплатить доплату за май и июнь

Украинцы, которые ещё не оформили жилищную субсидию на неотопительный сезон, должны подать документы до 1 июля. В этом случае пособие будет начислено не только с момента подачи заявления, но и с 1 мая.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Ровенской области.

Для большинства граждан, которые уже получали субсидию, дополнительных действий не требуется — выплаты на новый период, как правило, переназначаются автоматически. В то же время повторно подать заявление и декларацию о доходах должны те, кто обращается за субсидией впервые, ранее получил отказ, арендует жилье или у кого произошли изменения в доходах, составе семьи или имущественном положении.

Кроме того, новые документы необходимы домохозяйствам, в которых фактически проживает иное количество людей, чем зарегистрировано, владельцам жилья, оформляющим компенсацию на приобретение сжиженного газа или печного топлива, а также тем, в чьем жилье ранее проживали внутренне перемещенные лица, которые уже сменили место жительства. Подать заявление необходимо и в случае изменения перечня жилищно-коммунальных услуг.

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Если подать заявление и декларацию до начала июля, субсидию назначат с учетом всех месяцев, начиная с мая.

Размер помощи определяется индивидуально для каждой семьи. Субсидия покрывает разницу между стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и суммой, которую семья должна оплачивать самостоятельно.

При расчете учитываются пенсия, заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, денежное довольствие военнослужащих, стипендии и социальные выплаты. Для получения субсидии на неотопительный сезон анализируются доходы семьи за июль–декабрь предыдущего года, а для неработающих пенсионеров учитывается размер пенсии за март текущего года.

Напомним, задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере от 680 гривен может стать основанием для отказа в назначении субсидии. В то же время право на помощь можно сохранить, если погасить задолженность, заключить договор о её реструктуризации или оспорить задолженность в судебном порядке.

Для большинства граждан субсидии переназначаются автоматически. Однако сумма выплат зависит от уровня доходов домохозяйства, поэтому после индексации пенсий и зарплат в марте размер помощи для одних получателей мог увеличиться, а для других — уменьшиться.