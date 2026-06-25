Субсидії на літо: кому держава готова доплатити за травень і червень

Українці, які ще не оформили житлову субсидію на неопалювальний сезон, мають подати документи до 1 липня. У такому разі допомогу нарахують не лише з моменту звернення, а й з 1 травня.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Рівненській області.

Для більшості громадян, які вже отримували субсидію, додаткових дій не потрібно — виплати на новий період зазвичай перепризначають автоматично. Водночас повторно подати заяву та декларацію про доходи мають ті, хто звертається за субсидією вперше, раніше отримав відмову, орендує житло або має зміни в доходах, складі сім’ї чи майновому стані.

Також нові документи необхідні домогосподарствам, де фактично проживає інша кількість людей, ніж зареєстровано, власникам житла, які оформлюють компенсацію на придбання скрапленого газу чи пічного палива, а також тим, у чиєму помешканні раніше проживали внутрішньо переміщені особи, які вже змінили місце проживання. Подати заяву потрібно і в разі зміни переліку житлово-комунальних послуг.

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Якщо заяву та декларацію подати до початку липня, субсидію призначать з урахуванням усіх місяців, починаючи з травня.

Розмір допомоги визначають індивідуально для кожної родини. Субсидія покриває різницю між вартістю комунальних послуг у межах соціальних нормативів і сумою, яку сім’я має сплачувати самостійно.

Під час розрахунку враховують пенсію, заробітну плату, доходи від підприємницької діяльності, грошове забезпечення військовослужбовців, стипендії та соціальні виплати. Для субсидії на неопалювальний сезон аналізують доходи родини за липень-грудень попереднього року, а для непрацюючих пенсіонерів беруть до уваги розмір пенсії за березень поточного року.

Нагадаємо, заборгованість за житлово-комунальні послуги від 680 гривень може стати підставою для відмови у призначенні субсидії. Водночас право на допомогу можна зберегти, якщо сплатити борг, укласти договір про його реструктуризацію або оскаржити заборгованість у судовому порядку.

Для більшості громадян субсидії перепризначають автоматично. Проте сума виплат залежить від рівня доходів домогосподарства, тому після індексації пенсій і зарплат у березні розмір допомоги для одних отримувачів міг зрости, а для інших — зменшитися.