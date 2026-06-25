Секрет экономического роста Польши: сможет ли Украина повторить такой путь

Эксперт объяснила, в чём заключается секрет успеха Польши и сможет ли Украина повторить его.

Украина продолжает движение к Европейскому Союзу — 15 июня был открыт первый переговорный кластер по вопросу вступления. О значении этого этапа и возможных экономических последствиях шла речь в подкасте "Что с экономикой?" с участием старшего экономиста Центра экономической стратегии Яны Охрименко.

По её словам, после вступления Польши в Европейский Союз страна получила значительный приток инвестиций. Причиной этого стал ряд факторов.

Факторы привлекательности Польши для инвесторов

Экономист отмечает, что инвесторов привлекала высокая доходность капитала, поскольку до вступления в ЕС в Польше было относительно мало инвестиций.

Кроме того, важными факторами были:

Відео дня

хорошо подготовленная и образованная рабочая сила

низкие зарплаты по сравнению со странами ЕС

В совокупности это сделало Польшу привлекательной для инвесторов и способствовало экономическому росту после вступления в ЕС.

Потенциал Украины

Что касается Украины, эксперт отмечает, что у страны также есть предпосылки для привлечения инвестиций:

образованная рабочая сила

необходимая инфраструктура

потенциал для высокой доходности инвестиций

В Польше уже осторожно обсуждают, как усиление экономической роли Украины может повлиять на инвестиционные процессы и частично ослабить экономические позиции Польши.

Ранее "Фокус" писал, что конфликт польского президента Навроцкого с Киевом может противоречить интересам части польского бизнеса.