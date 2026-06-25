Секрет экономического роста Польши: сможет ли Украина повторить такой путь
Эксперт объяснила, в чём заключается секрет успеха Польши и сможет ли Украина повторить его.
Украина продолжает движение к Европейскому Союзу — 15 июня был открыт первый переговорный кластер по вопросу вступления. О значении этого этапа и возможных экономических последствиях шла речь в подкасте "Что с экономикой?" с участием старшего экономиста Центра экономической стратегии Яны Охрименко.
По её словам, после вступления Польши в Европейский Союз страна получила значительный приток инвестиций. Причиной этого стал ряд факторов.
Факторы привлекательности Польши для инвесторов
Экономист отмечает, что инвесторов привлекала высокая доходность капитала, поскольку до вступления в ЕС в Польше было относительно мало инвестиций.
Кроме того, важными факторами были:
- хорошо подготовленная и образованная рабочая сила
- низкие зарплаты по сравнению со странами ЕС
В совокупности это сделало Польшу привлекательной для инвесторов и способствовало экономическому росту после вступления в ЕС.
Потенциал Украины
Что касается Украины, эксперт отмечает, что у страны также есть предпосылки для привлечения инвестиций:
- образованная рабочая сила
- необходимая инфраструктура
- потенциал для высокой доходности инвестиций
В Польше уже осторожно обсуждают, как усиление экономической роли Украины может повлиять на инвестиционные процессы и частично ослабить экономические позиции Польши.
Ранее "Фокус" писал, что конфликт польского президента Навроцкого с Киевом может противоречить интересам части польского бизнеса.