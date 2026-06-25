Секрет економічного зростання Польщі: чи зможе Україна повторити такий шлях

Експертка пояснила, в чому секрет успіху Польщі та чи зможе його повторити Україна.

Україна продовжує рух до Європейського Союзу — 15 червня було відкрито перший кластер переговорів про вступ. Про значення цього етапу та можливі економічні наслідки йшлося у подкасті «Що з економікою?» за участі старшої економістки Центру економічної стратегії Яни Охріменко.

За її словами, після вступу Польщі до Європейського Союзу країна отримала значний приплив інвестицій. Причиною цього стала низка факторів.

Чинники привабливості Польщі для інвесторів

Економістка зазначає, що інвесторів приваблювала висока віддача від капіталу, оскільки до вступу до ЄС у Польщі було відносно мало інвестицій.

Також важливими факторами були:

добре підготовлена та освічена робоча сила

низькі зарплати у порівнянні з країнами ЄС

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У сукупності це зробило Польщу привабливою для інвесторів і сприяло економічному зростанню після вступу до ЄС.

Потенціал України

Щодо України експертка зазначає, що країна також має передумови для залучення інвестицій:

освічена робоча сила

певна інфраструктура

потенціал для високої прибутковості інвестицій

У Польщі вже обережно обговорюють, як посилення економічної ролі України може вплинути на інвестиційні процеси та частково послабити економічні позиції Польщі.

Раніше Фокус писав, що конфлікт польського президента Навроцького з Києвом може суперечити інтересам частини польського бізнесу.