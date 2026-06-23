Конфлікт польського президента Навроцького з Києвом може суперечити інтересам частини польського бізнесу. Економічний експерт Олег Пендзин розповів про боротьбу інтересів.

Напруга у відносинах між президентом Польщі Каролем Навроцьким та главою України Володимиром Зеленським шкодить польському бізнесу. Про це йшлося під час аналізу ситуації економічним експертом Олегом Пендзиним в ефірі "Київ 24".

За словами фахівця, частина польського бізнесу не зацікавлена у конфлікті з Україною, адже на кону участь у масштабній відбудові та європейські кошти.

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу та економіста Олега Пендзіна, політичне загострення між Україною та Польщею може мати наслідки не лише для двосторонніх відносин, а й для економічних інтересів частини польського бізнесу.

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"Промисловий і будівельний бізнес Польщі зацікавлений у тому, щоб долучитися до відбудови України. А це великі контракти і значні кошти, які будуть надходити, зокрема, з європейських програм", — зазначив експерт.

Пендзин пояснив, що після завершення активної фази війни Україна стане одним із найбільших ринків відновлення у Європі — від інфраструктури та енергетики до промисловості й житлового будівництва.

Олег Пендзин нагадав про страйки польських фермерів на кордоні з Україною Фото: TVN24

Аграрії проти

Водночас, на його думку, в Польщі є й інша група впливу, а саме аграрний сектор, який має протилежну позицію щодо української продукції.

"Є інша частина — аграрії, які виступали проти української продукції на європейському ринку, блокували кордон, висипали українське збіжжя з вагонів", — сказав Пендзин.

Він зазначив, що саме аграрне питання стало одним із найбільш конфліктних у польсько-українських відносинах після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Там є свої економічні інтереси. Польські фермери боялися конкуренції з боку українських виробників через різницю у масштабах виробництва та умовах роботи", — додав експерт.

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За словами Пендзина, у польській політиці зараз перетинаються різні економічні групи. Частина бізнесу бачить у співпраці з Україною можливості, а окремі сектори намагаються захистити власний ринок.

"Тому не можна говорити, що вся Польща має одну позицію щодо України. Там є різні інтереси, і вони впливають на політичні рішення", — підсумував він.

Нагадаємо, польський президент Кароль Навроцький раніше заявив, що суперечка щодо позбавлення українського главу Володимира Зеленського ордена Білого Орла не стосується внутрішніх справ Польщі та написав, що українці та поляки не можуть не бути партнерами чи друзями, оскільки є сусідами.

Також йшлося про те, що польські політики розділилися у ставленні щодо дій Навроцького. Одні його підтримують, а інші вважають це рішення помилковим.