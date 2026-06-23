Конфликт польского президента Навроцкого с Киевом может противоречить интересам части польского бизнеса. Экономический эксперт Олег Пендзин рассказал о столкновении интересов.

Напряженность в отношениях между президентом Польши Каролем Навроцким и главой Украины Владимиром Зеленским наносит ущерб польскому бизнесу. Об этом говорил экономический эксперт Олег Пендзин в эфире "Киев 24" при анализе сложившейся ситуации .

По словам эксперта, часть польского бизнеса не заинтересована в конфликте с Украиной, ведь на кону стоит участие в масштабном восстановлении и европейские средства.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба и экономиста Олега Пендзина, обострение политической ситуации между Украиной и Польшей может иметь последствия не только для двусторонних отношений, но и для экономических интересов части польского бизнеса.

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"Промышленный и строительный бизнес Польши заинтересован в том, чтобы принять участие в восстановлении Украины. А это крупные контракты и значительные средства, которые будут поступать, в частности, из европейских программ", — отметил эксперт.

Пендзин пояснил, что после завершения активной фазы войны Украина станет одним из крупнейших рынков восстановления в Европе — от инфраструктуры и энергетики до промышленности и жилищного строительства.

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Аграрии против

В то же время, по его мнению, в Польше существует и другая влиятельная группа, а именно аграрный сектор, который занимает противоположную позицию в отношении украинской продукции.

"Есть и другая сторона — аграрии, которые выступали против украинской продукции на европейском рынке, блокировали границу, высыпали украинское зерно из вагонов", — сказал Пендзин.

Он отметил, что именно аграрный вопрос стал одним из самых конфликтных в польско-украинских отношениях после начала полномасштабного вторжения России.

"Там есть свои экономические интересы. Польские фермеры опасались конкуренции со стороны украинских производителей из-за разницы в масштабах производства и условиях работы", — добавил эксперт.

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По словам Пендзина, в польской политике сейчас пересекаются различные экономические группы. Часть бизнеса видит в сотрудничестве с Украиной новые возможности, а отдельные секторы пытаются защитить свой рынок.

"Поэтому нельзя говорить, что вся Польша придерживается единой позиции в отношении Украины. Там существуют разные интересы, и они влияют на политические решения", — подытожил он.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил, что спор о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена "Белого Орла" не касается внутренних дел Польши, и написал, что украинцы и поляки не могут не быть партнерами или друзьями, поскольку являются соседями.

Также отмечалось, что польские политики разделились в отношении действий Навроцкого. Одни его поддерживают, а другие считают это решение ошибочным.