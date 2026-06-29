Жара увеличивает нагрузку на энергосистему: украинцев призвали зарядить гаджеты

Энергосистема Украины в ближайшие дни будет работать в очень напряженном режиме из-за аномальной жары. Генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко призвал украинцев заранее зарядить портативные зарядные устройства и гаджеты и быть готовыми к различным сценариям.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, аномальная жара приводит к резкому росту потребления электроэнергии. В Киеве каждые дополнительные +3 °C в настоящее время увеличивают нагрузку на энергосистему примерно на 100 МВт.

Коваленко пояснил, что дополнительную нагрузку создают не только бытовые кондиционеры, но и крупные системы кондиционирования в офисах, магазинах, торговых центрах и на предприятиях. В то же время жара является серьёзным испытанием для оборудования, которое уже более четырёх лет работает в условиях войны и пережило многочисленные российские атаки.

После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в строй значительную часть поврежденного оборудования. Однако сейчас продолжается активный сезон ремонтов и восстановительных работ, поэтому часть энергообъектов находится на ремонте, а остальное оборудование работает практически на пределе своих возможностей.

Відео дня

"Надеюсь, нам удастся пережить этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, нужно быть готовыми к различным сценариям", — сообщил Сергей Коваленко.

Он также призвал украинцев держать портативные зарядные устройства и гаджеты заряженными и следить за сообщениями энергетиков, поскольку это может оказаться важным в ближайшие дни.

Напомним, ранее специалисты прогнозировали, что летом 2026 года в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии, из-за чего не исключалось возобновление графиков отключений. По пессимистическому сценарию дефицит генерирующих мощностей мог составить 6,2 ГВт, что составляет почти 40% от ожидаемого уровня потребления.

В то же время в Верховной Раде заверили, что летом энергосистема должна работать стабильно. Там отмечали, что даже в случае дефицита генерации возможны лишь кратковременные ограничения электроснабжения в вечернее время — примерно на 1–2 часа.