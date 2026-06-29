Спека збільшує навантаження на енергосистему: українців закликали зарядити гаджети

Енергосистема України найближчими днями працюватиме в дуже напруженому режимі через аномальну спеку. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців заздалегідь зарядити павербанки та гаджети й бути готовими до різних сценаріїв.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, аномальна спека призводить до різкого зростання споживання електроенергії. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на енергосистему.

Коваленко пояснив, що додаткове навантаження створюють не лише домашні кондиціонери, а й великі системи кондиціонування в офісах, магазинах, торгових центрах і на підприємствах. Водночас спека є серйозним випробуванням для обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни та пережило численні російські атаки.

Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему та повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Однак зараз триває активний сезон ремонтів і відновлення, тому частина енергооб'єктів перебуває в ремонті, а інше обладнання працює майже на межі своїх можливостей.

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“Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв”, — повідомив Сергій Коваленко.

Він також закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими й стежити за повідомленнями енергетиків, оскільки це може бути важливим найближчими днями.

Нагадаємо, раніше фахівці прогнозували, що влітку 2026 року в Україні може виникнути дефіцит електроенергії, через що не виключалося повернення графіків відключень. За песимістичного сценарію брак генерувальних потужностей міг сягнути 6,2 ГВт, що становить майже 40% від очікуваного рівня споживання.

Водночас у Верховній Раді запевняли, що влітку енергосистема має працювати стабільно. Там зазначали, що навіть у разі дефіциту генерації можливі лише короткочасні обмеження електропостачання у вечірній час — приблизно на 1–2 години.