Из-за жары в Украине перестали работать сервисы известного банка: что произошло

Клиенты "Ощадбанка" пожаловались на сбои в работе мобильного приложения, портала и даже при проведении платежей через POS-терминалы, о чем говорится в серии постов в сети. Представитель банка заверил, что проблемы носят временный характер, их пытаются устранить, а причина сбоев — чрезмерно высокая температура, от которой страдает даже оборудование.

Некоторые банковские сервисы не работают из-за "аномальной температуры" и проблем с электроснабжением, сообщили на странице "Ощадбанка" в Facebook. Объяснение финансового учреждения не удовлетворило клиентов. Люди начали писать в сети, что другие банки продолжают работать даже в условиях жары и что недавно уже проводились технические работы, поэтому неудобно снова страдать от отсутствия сервисов.

Информация о проблемах с банком появилась в сети, по предварительным данным, 13:00 29 июня, как показывают данные портала Downdetector. На странице учреждения появилось сообщение с информацией о дополнительных технических работах из-за жары. Также заверили, что все сервисы возобновят работу до конца рабочего дня.

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"Из-за аномально высокой температуры воздуха и нестабильной работы систем энергоснабжения возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ", — говорится в сообщении.

Сбой в "Ощадбанке" — объяснение причин проблем 29 июня Фото: Скриншот

В сообщении банка говорится о сбое в работе нескольких сервисов. Между тем в комментариях к сообщению клиенты описали, с какими проблемами они столкнулись. Среди них — невозможность произвести оплату в кассе, невозможность зайти в онлайн-банкинг, невозможность дозвониться на "Горячую линию" и неработающий чат-бот. Людей беспокоило, заработают ли сервисы хотя бы к 18 часам: представитель банка пояснил, что точных данных нет. Еще один вопрос касался перевода средств: что делать, если во время перевода произошел сбой, и дойдут ли деньги до адресата.

Сбой в "Ощадбанке" — жалобы на платежи 29 июня Фото: Скриншот

Сбой в "Ощадбанке" — жалобы на сервисы 29 июня Фото: Скриншот

Сбой в "Ощадбанке" — подробности

На момент публикации главная страница портала "Ощадбанка" загружалась, но при попытке пройти авторизацию появлялось сообщение об ошибке на этапе обращения к серверу с базой данных.

Сбой в "Ощадбанке" — ошибка при авторизации на портале, 29 июня Фото: Скриншот

На мониторинговом портале Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сервисов, были зафиксированы проблемы с сервисами "Ощадбанка". Основные жалобы — на неработающее мобильное приложение, на проблемы с мобильным банкингом и переводами средств. Портал также зафиксировал незначительные жалобы на "Монобанк" и игровой портал "Майнкрафт", но подавляющее большинство сервисов работает даже в условиях жары.

Сбой в "Ощадбанке" — данные о работе онлайн-сервисов, 29 июня Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о других случаях сбоев в банках и сетевых сервисах. Один из таких случаев произошел 2 июня. Пользователи пожаловались на "Монобанк" и "ПриватБанк": сообщили, что не могут совершать онлайн-платежи, снимать наличные, проводить другие транзакции.

Напоминаем, что 5 июня стало известно об очередном сбое в работе "ПриватБанка", в результате которого пользователи не могли воспользоваться приложением и сайтом.