Через спеку в Україні перестали працювати сервіси відомого банку: що сталось

Клієнти "Ощадбанку" поскаржились на перебої у роботі мобільного застосунку, порталу і навіть під час проведення платежів через POS-терміни, ідеться у серії дописів у мережі. Представник банку запевнив, що проблеми тимчасові, з ними намагаються впоратись, а причина негараздів — надвисока температура, від якої потерпає навіть апаратура.

Деякі банківські сервіси не працюють через "аномальну температуру" та проблеми з електропостачанням, повідомили на сторінці Facebook "Ощадбанку". Пояснення фінансової установи не задовольнило клієнтів. Люди почали писати у мережі, що інші банки продовжують працювати навіть в умовах спеки і що нещодавно вже відбувались технічні роботи, тому не зручно знов потерпати від відсутності сервісів.

Інформація про негаразди з банком з'явилась у мережі, орієнтовно, 13 год 29 червня, показали дані порталу Downdetector. На сторінці установи з'явився допис з інформацією про додаткові технічні роботи через спеку. Також запевняли, що усі сервіси відновлять роботу до кінця робочого дна.

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"Через аномально високу температуру повітря та нестабільну роботу систем енергопостачання виникла потреба у проведенні додаткових технічних робіт", — ідеться у дописі.

Збій в "Ощадбанку" — пояснення про причини проблем 29 червня Фото: Скриншот

У дописі банку ідеться про збій у роботі кількох сервісів. Тим часом у коментарях до повідомлення клієнти описали, які мають проблеми. Серед них — неможливість зробити оплату на касі, неможливість зайти в онлайн-банкінг, неможливість додзвонитись на "Гарячу лінію" і на непрацюючий чат-бот. Людей турбувало, чи запрацюють сервіси хоча б до 18 год: представник банку пояснив, що точних даних немає. Ще одне питання стосувалось переказу коштів, коли раптом стався збій і чи дійдуть гроші до адресата.

Збій в "Ощадбанку" — скарги на платежі 29 червня Фото: Скриншот

Збій в "Ощадбанку" — скарги на сервіси 29 червня Фото: Скриншот

Збій в "Ощадбанку" — деталі

На момент публікації головна сторінка на порталі "Ощадбанку" завантажувалась, але при спробі пройти авторизацію з'являлось повідомлення про помилку на етапі звернення до сервера з базою даних.

Збій в "Ощадбанку" — помилка при авторизації на порталі, 29 червня Фото: Скриншот

На моніторинговому порталі Downdetector, який відстежує негаразди у роботі різних сервісів, зафіксували проблеми з сервісами "Ощадбанку". Основні скарги — на непрацюючий мобільний додаток, на проблеми з мобільним банкінгом та переказами коштів. Портал також показав незначні скарги на "Монобанк" та ігровий портал "Майнкрафт", але переважна більшість — працює навіть в умовах спеки.

Збій в "Ощадбанку" — дані про роботу онлайн-сервісів, 29 червня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав інші випадки збою у банках та у мережевих сервісах. Один з таких випадків стався 2 червня. Користувачі поскаржились на "Монобанк" та на "ПриватБанк": повідомили, що не можуть провести онлайн-платежі, зняти готівку, провести інші транзакції.

Нагадуємо, 5 червня стало відомо про ще один збій у "ПриватБанку", оскільки люди не могли скористатись додатком та сайтом.