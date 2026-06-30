НБУ предлагает изменить программу "5–7–9%": что не так с льготными кредитами

В НБУ отмечают, что программа "Доступные кредиты 5–7–9%" требует переориентации на более точечную поддержку и постепенного снижения влияния на рыночное кредитование.

Национальный банк Украины предлагает пересмотреть подход к государственной программе "Доступные кредиты 5–7–9%", которая с 2020 года стала одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на позицию регулятора.

НБУ видит риски дисбаланса на кредитном рынке

Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что льготные кредиты должны оставаться доступными в первую очередь для заемщиков, наиболее уязвимых перед военными рисками.

"Льготные кредиты, по нашему мнению, должны быть доступны только для определенного круга клиентов, которые наиболее уязвимы перед военными рисками. Государственная программа "5–7–9%" претерпевает изменения: были сокращены компенсации банкам для сбалансирования бюджета программы, но тем не менее в этом году задолженность по выплате банкам компенсаций в рамках программы снова растет", — отметил он во время брифинга.

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В регуляторе также отмечают, что кредиты в рамках программы "5–7–9%" с середины 2022 года составили около трети чистого гривневого портфеля бизнес-кредитов.

В случае дальнейшего расширения льготных программ, которое НБУ оценивает как "непродуктивное", регулятор допускает ужесточение макропруденциальных требований — в частности, в отношении оценки финансового состояния заемщиков, ограничения долговой нагрузки (LTV, DSTI, DTI) и пересмотра рисковых весов для субсидируемых кредитов.

Кроме того, в НБУ призывают банки активнее развивать собственные кредитные продукты — в частности, консорциумное кредитование — и шире использовать гарантийные инструменты международных партнеров.

В центре внимания — инвестиционные кредиты

Особое внимание в позиции регулятора уделяется переориентации программы на инвестиционные проекты, которые создают рабочие места и способствуют восстановлению экономики.

В то же время кредиты на текущую деятельность бизнеса должны постепенно терять приоритет в рамках государственной поддержки.

Что предусматривает программа "5–7–9%"

Государственная программа "Доступные кредиты 5–7–9%" действует в Украине с 2020 года и направлена на снижение стоимости кредитов для малого и среднего бизнеса путем частичной компенсации процентных ставок.

В зависимости от условий предприятия ставка может составлять 5%, 7% или 9% годовых. Для бизнеса в зонах повышенных военных рисков она может снижаться до 1% в первые годы кредитования.

Максимальный срок кредитов на инвестиционные цели составляет 10 лет. С 2024 года программа переориентирована на поддержку инвестиционных проектов и создание рабочих мест.

В январе 2026 года максимальный размер кредита по программе был увеличен до 250 млн грн.

Ранее Фокус писал о том, что банковские ассоциации Украины предлагают пересмотреть подходы к урегулированию проблемной задолженности, в частности упростить процедуры взыскания долгов и частично отменить мораторий на принудительное взыскание ипотечного жилья.