До 30 млн грн компенсации и кредиты под 0,1%: как будут поддерживать бизнес вблизи линии фронта

В Украине уже действуют как рыночные механизмы страхования от военных рисков, так и государственные программы компенсаций для бизнеса.

Малый и средний бизнес в прифронтовых регионах сможет получить кредиты на восстановление поврежденного или разрушенного имущества под 0,1%, а также воспользоваться грантами и программами страхования военных рисков.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представило новые и действующие меры поддержки предпринимателей.

Кредиты на восстановление бизнеса

С 1 июля предприятия смогут получить льготные кредиты на восстановление поврежденного или разрушенного в результате войны имущества в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9%".

Ставка по таким кредитам составит 0,1% в течение первых двух лет, а максимальная сумма финансирования достигнет 150 млн грн.

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Программы поддержки были представлены в ходе региональных совещаний для бизнеса Харьковской, Сумской и Черниговской областей, которые продолжают работать в условиях постоянных угроз, связанных с войной.

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По данным Минэкономики, в Харьковской области в результате российской агрессии повреждено около 600 агропредприятий и более 1 000 предприятий других отраслей. Сумская область, имеющая 562 км государственной границы с Россией, также регулярно подвергается вражеским атакам.

Какие ещё программы доступны предпринимателям

Помимо льготного кредитования, бизнесу были представлены инструменты поддержки в рамках политики "Сделано в Украине".

Гранты на возобновление производства

Предприятия перерабатывающей промышленности могут получить до 16 млн грн на восстановление производственных мощностей, поврежденных или уничтоженных в результате боевых действий.

Государство покрывает до 80 % стоимости проекта, остальные 20 % должен обеспечить заявитель.

Страхование военных рисков

Программу реализует Экспортно-кредитное агентство. Для предприятий, расположенных на прифронтовых территориях, предусмотрена компенсация в размере до 30 млн грн за поврежденное или уничтоженное имущество.

Кроме того, предприятия могут получить до 3 млн грн в качестве компенсации страховой премии по договорам страхования военных рисков.

Программа "Точка опоры"

Эта инициатива помогает предприятиям сохранять трудовые коллективы во время вынужденного простоя. Работодатели могут получить компенсацию расходов на оплату труда работников и уплату единого социального взноса на период возобновления деятельности.

Как работает страхование военных рисков

Министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что в Украине уже действуют как рыночные механизмы страхования от военных рисков, так и государственные программы компенсаций для бизнеса.

По его словам, страховые компании уже предлагают страхование имущества юридических и физических лиц, перевозок и грузов, а также КАСКО с покрытием военных рисков.

"Цель государственной программы — сделать страхование более доступным для украинского бизнеса и стимулировать более широкое использование имеющихся страховых инструментов в предпринимательской деятельности", — отметил Соболев.

В Минэкономики сообщили, что в 2026 году 63 компании подали заявки на получение компенсации страховых премий

Первые результаты программы

По данным Минэкономики, с начала года 63 компании подали заявки на получение компенсации страховых премий по договорам страхования военных рисков. Максимальный размер такой компенсации составляет до 3 млн грн, что позволяет снизить стоимость страхования до 1%.

Первые участники программы уже получили 6,8 млн грн в качестве компенсации.

Кроме того, 245 предприятий в прифронтовых регионах застраховали имущество на общую сумму 20,72 млрд грн. Для них действует механизм государственной поддержки, предусматривающий компенсацию в размере до 30 млн грн в случае утраты имущества в результате российской агрессии.

Консультации для предпринимателей будут продолжаться

Предприниматели Харьковской, Сумской и Черниговской областей также получили консультации относительно условий участия в государственных программах и порядка подачи заявок.

В Минэкономики сообщили, что серия региональных совещаний будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы как можно больше предприятий в пострадавших регионах смогли воспользоваться инструментами поддержки, возобновить производство и сохранить рабочие места.

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Ранее "Фокус" писал о регионах, которые превращают инвестиции в местное производство, несмотря на энергетический кризис и спад производства на крупных предприятиях. В частности, пообщался с основателем предприятия "Украинская креветка" Алексеем Слепневым, чей бизнес работает более десяти лет и пережил полномасштабную войну без остановки производства.