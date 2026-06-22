До 30 млн грн компенсації та кредити під 0,1%: як підтримають бізнес біля фронту

В Україні вже діють як ринкові механізми страхування від воєнних ризиків, так і державні програми компенсацій для бізнесу.

Малий і середній бізнес у прифронтових регіонах зможе отримати кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна за ставкою 0,1%, а також скористатися грантами та програмами страхування воєнних ризиків.

Нові та чинні інструменти підтримки підприємцям презентувало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Кредити на відновлення бізнесу

З 1 липня підприємства зможуть отримати пільгові кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого внаслідок війни майна в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% протягом перших двох років, а максимальна сума фінансування сягатиме 150 млн грн.

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Програми підтримки презентували під час регіональних нарад для бізнесу Харківської, Сумської та Чернігівської областей, які продовжують працювати в умовах постійних загроз через війну.

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За даними Мінекономіки, на Харківщині внаслідок російської агресії пошкоджено близько 600 агропідприємств і понад 1 000 підприємств інших галузей. Сумщина, яка має 562 км державного кордону з Росією, також регулярно зазнає ворожих атак.

Які ще програми доступні підприємцям

Окрім пільгового кредитування, бізнесу представили інструменти підтримки в межах політики "Зроблено в Україні".

Гранти на відновлення виробництва

Підприємства переробної промисловості можуть отримати до 16 млн грн на відновлення виробничих потужностей, пошкоджених або знищених через бойові дії.

Держава покриває до 80% вартості проєкту, ще 20% має забезпечити заявник.

Страхування воєнних ризиків

Програму реалізує Експортно-кредитне агентство. Для підприємств на прифронтових територіях передбачено компенсацію до 30 млн грн за пошкоджене або знищене майно.

Крім того, бізнес може отримати до 3 млн грн компенсації страхової премії за договорами страхування воєнних ризиків.

Програма "Точка опори"

Ініціатива допомагає підприємствам зберігати трудові колективи під час вимушеного простою. Роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на оплату праці працівників та сплату єдиного соціального внеску на період відновлення діяльності.

Як працює страхування воєнних ризиків

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що в Україні вже діють як ринкові механізми страхування від воєнних ризиків, так і державні програми компенсацій для бізнесу.

За його словами, страхові компанії вже пропонують страхування майна юридичних і фізичних осіб, перевезень і вантажів, а також КАСКО з покриттям воєнних ризиків.

"Мета державної програми — зробити страхування більш доступним для українського бізнесу та стимулювати ширше використання наявних страхових інструментів у підприємницькій діяльності", — зазначив Соболев.

У Мінекономіки повідомили, що 2026 року 63 компанії подали заявки на отримання компенсації страхових премій

Перші результати програми

За даними Мінекономіки, від початку року 63 компанії подали заявки на отримання компенсації страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків. Максимальний розмір такої компенсації становить до 3 млн грн, що дає змогу знизити вартість страхування до 1%.

Перші учасники програми вже отримали 6,8 млн грн компенсацій.

Крім того, 245 підприємств у прифронтових регіонах застрахували майно на загальну суму 20,72 млрд грн. Для них діє механізм державної підтримки, який передбачає до 30 млн грн компенсації у разі втрати майна через російську агресію.

Консультації для підприємців триватимуть

Підприємці Харківської, Сумської та Чернігівської областей також отримали консультації щодо умов участі у державних програмах та порядку подання заявок.

У Мінекономіки повідомили, що серія регіональних нарад триватиме й надалі, щоб якомога більше підприємств у постраждалих регіонах могли скористатися інструментами підтримки, відновити виробництво та зберегти робочі місця.

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