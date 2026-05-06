Мобілізовані ФОП можуть не платити податки: як отримати пільгу від ДПС

Фізичні особи-підприємці та самозайняті українці, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, можуть не сплачувати податки та не подавати податкову звітність на весь період служби. Пільга діє з місяця призову або укладення контракту до місяця демобілізації.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

У ДПС пояснили, що пільги поширюються на ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони були зареєстровані до моменту мобілізації або укладення контракту. На час служби вони звільняються від сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску за себе.

Також мобілізовані підприємці можуть не подавати податкову звітність із цих податків. У податковій наголосили, що пільга зберігається навіть у разі, якщо ФОП має найманих працівників або продовжує отримувати дохід від бізнесу під час служби.

Для отримання звільнення від податків потрібно звернутися до податкової за місцем реєстрації та надати копію військового квитка або іншого документа, який підтверджує мобілізацію чи проходження служби за контрактом. Це необхідно у випадку, якщо у податкового органу немає відповідної інформації.

У ДПС також повідомили, що в територіальних органах працюють спеціальні тимчасові робочі групи та окремі гарячі лінії для підтримки мобілізованих підприємців.

Нагадаємо, військові скаржаться на погіршення якості мобілізації: до армії дедалі частіше потрапляють люди з проблемами зі здоров’ям, залежностями та низькою мотивацією. Через це підрозділи змушені самостійно шукати людей через рекрутинг.

Раніше повідомлялося, що в Україні представники ТЦК можуть перевіряти спортзали, щоб виявляти чоловіків, які можуть уникати мобілізації. Про це заявив голова громадської ради при Міноборони Юрій Гудименко.

На тлі нестачі особового складу українська влада допускає перегляд підходів до бронювання, адже працівників підприємств розглядають як потенційний ресурс для поповнення ЗСУ.