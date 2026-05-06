Мобилизованные ФЛП могут не платить налоги: как получить льготу от ГНС

Физические лица-предприниматели и самозанятые украинцы, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, могут не платить налоги и не подавать налоговую отчетность на весь период службы. Льгота действует с месяца призыва или заключения контракта до месяца демобилизации.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

В ГНС объяснили, что льготы распространяются на ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, если они были зарегистрированы до момента мобилизации или заключения контракта. На время службы они освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, единого налога, военного сбора и единого социального взноса за себя.

Также мобилизованные предприниматели могут не подавать налоговую отчетность по этим налогам. В налоговой отметили, что льгота сохраняется даже в случае, если ФЛП имеет наемных работников или продолжает получать доход от бизнеса во время службы.

Для получения освобождения от налогов нужно обратиться в налоговую по месту регистрации и предоставить копию военного билета или другого документа, подтверждающего мобилизацию или прохождение службы по контракту. Это необходимо в случае, если у налогового органа нет соответствующей информации.

В ГНС также сообщили, что в территориальных органах работают специальные временные рабочие группы и отдельные горячие линии для поддержки мобилизованных предпринимателей.

