НБУ пропонує змінити програму "5–7–9%": що не так із пільговими кредитами

У НБУ зазначають, що програма "Доступні кредити 5–7–9%" потребує переорієнтації на більш точкову підтримку та поступового зменшення впливу на ринкове кредитування.

Національний банк України пропонує переглянути підхід до державної програми «Доступні кредити 5–7–9%», яка з 2020 року стала одним із ключових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на позицію регулятора.

НБУ бачить ризики перекосу кредитного ринку

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що пільгові кредити мають залишатися доступними насамперед для позичальників, найбільш уразливих до воєнних ризиків.

«Пільгові кредити, на нашу думку, мають бути доступними лише для окремого кола клієнтів, які є найуразливішими до воєнних ризиків. Державна програма "5–7–9%" трансформується, було зменшено компенсації банкам для збалансування бюджету програми, але все ж цьогоріч заборгованість із виплати банкам компенсації за програмою знову зростає», — зазначив він під час брифінгу.

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У регуляторі також звертають увагу, що кредити в межах програми «5–7–9%» із середини 2022 року сформували близько третини чистого гривневого портфеля бізнес-кредитів.

У разі подальшого розширення пільгових програм, яке НБУ оцінює як «непродуктивне», регулятор допускає посилення макропруденційних вимог — зокрема щодо оцінки фінансового стану позичальників, обмеження боргового навантаження (LTV, DSTI, DTI) та перегляду ризикових ваг для субсидійованих кредитів.

Також у НБУ закликають банки активніше розвивати власні кредитні продукти — зокрема консорціумне кредитування — та ширше використовувати гарантійні інструменти міжнародних партнерів.

Фокус на інвестиційні кредити

Окремий акцент у позиції регулятора — переорієнтація програми на інвестиційні проєкти, які створюють робочі місця та сприяють відновленню економіки.

Водночас кредити на поточну діяльність бізнесу поступово мають втрачати пріоритет у межах державної підтримки.

Що передбачає програма «5–7–9%»

Державна програма «Доступні кредити 5–7–9%» працює в Україні з 2020 року та спрямована на здешевлення кредитів для малого й середнього бізнесу шляхом часткової компенсації відсоткових ставок.

Залежно від умов підприємства ставка може становити 5%, 7% або 9% річних. Для бізнесу в зонах підвищених воєнних ризиків вона може знижуватися до 1% у перші роки кредитування.

Максимальний строк кредитів на інвестиційні цілі сягає 10 років. Із 2024 року програма переорієнтована на підтримку інвестиційних проєктів та створення робочих місць.

У січні 2026 року максимальний розмір кредиту за програмою було підвищено до 250 млн грн.

Раніше Фокус писав про те, що банківські асоціації України пропонують переглянути підходи до врегулювання проблемної заборгованості, зокрема спростити процедури стягнення боргів та частково скасувати мораторій на примусове стягнення іпотечного житла.