По 100 тысяч за пленного: военным начнут платить по новым правилам

Украинские военнослужащие смогут получать дополнительные выплаты за взятие в плен или уничтожение живой силы противника. За пленного предусмотрено 100 тыс. грн, а за уничтоженного военнослужащего противника — 15 тыс. грн.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Новые выплаты предусмотрены постановлением Кабинета министров от 12 июня 2026 года № 768 и являются частью первого этапа трансформации Сил обороны.

За взятие в плен военнослужащего противника будет выплачиваться 100 тыс. грн. Если в захвате участвовали несколько военных, эта сумма распределяется между ними пропорционально. За уничтожение живой силы противника предусмотрено 15 тыс. грн, но только при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией в случае стрелкового или рукопашного боя.

Дополнительные вознаграждения будут выплачиваться на основании приказа командира воинской части вместе с основным денежным довольствием. Приказ должен быть издан до 5-го числа текущего месяца за предыдущий, а выплаты будут производиться до 20-го числа того же месяца.

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Кроме того, первый этап трансформации Сил обороны предусматривает заключение новых контрактов с четко оговоренными сроками службы. В частности, пехотно-штурмовой контракт можно будет заключить на 14 месяцев для гражданских лиц, на 10 месяцев для действующих военнослужащих и на срок от шести месяцев — для военнослужащих, уволенных со службы во время действия особого периода. Боевой и базовый контракты будут заключаться на 24 месяца.

Напомним, ранее "Фокус" сообщал, что в Украине готовятся масштабные изменения в системе денежного обеспечения военнослужащих, предусматривающие повышение базовых зарплат и боевых выплат.

Кроме того, народный депутат Алексей Леонов заявил, что на сектор национальной безопасности и обороны выделено дополнительно 1,56 трлн грн. При этом, по его словам, повышение зарплат военнослужащих в эту сумму не включено.