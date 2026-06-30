По 100 тисяч за полоненого: військовим почнуть платити за новими правилами

Українські військовослужбовці зможуть отримувати додаткові виплати за взяття в полон або знищення живої сили противника. За полоненого передбачено 100 тис. грн, а за знищеного військового противника — 15 тис. грн.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Нові виплати передбачені постановою Кабінету Міністрів від 12 червня 2026 року №768 і є частиною першого етапу трансформації Сил оборони.

За взяття в полон військовослужбовця противника виплачуватимуть 100 тис. грн. Якщо в полоненні брали участь кілька військових, ця сума розподіляється між ними пропорційно. За знищення живої сили противника передбачено 15 тис. грн, але лише за умови підтвердження відповідною відеофіксацією у разі стрілецького або рукопашного бою.

Додаткові винагороди виплачуватимуть на підставі наказу командира військової частини разом із основним грошовим забезпеченням. Наказ мають видавати до 5 числа поточного місяця за попередній, а виплати здійснюватимуть до 20 числа цього ж місяця.

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Також перший етап трансформації Сил оборони передбачає нові контракти з чітко визначеними термінами служби. Зокрема, піхотно-штурмовий контракт можна буде укласти на 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових і від шести місяців — для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду. Бойовий і базовий контракти укладатимуться на 24 місяці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Україні готують масштабні зміни до системи грошового забезпечення військових, які передбачають підвищення базових зарплат і бойових виплат.

Також народний депутат Олексій Леонов заявляв, що на сектор національної безпеки й оборони передбачили додаткові 1,56 трлн грн. Водночас, за його словами, підвищення зарплат військовослужбовців до цієї суми не включене.