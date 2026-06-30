Украинские мужчины в ЕС: комиссар объяснил, почему не всем могут отказать в защите

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил, что автоматический отказ в защите украинским мужчинам призывного возраста может противоречить международному праву. По его словам, каждый случай должен рассматриваться индивидуально.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Комиссар пояснил, что исключение мужчин определённого возраста из сферы защиты одновременно касается пола и возраста, поэтому требует убедительного обоснования, чтобы не рассматриваться как дискриминация.

"Тот, кто делает такое заявление, должен предоставить весьма убедительное обоснование того, что это не является недопустимой или незаконной дискриминацией. Такое обоснование возможно", — сказал О'Флаэрти.

По словам комиссара, таким обоснованием может служить призыв и военная служба в стране, подвергающейся серьезной агрессии. В то же время даже в такой ситуации государства должны соблюдать международное право, которое предусматривает исключения из обязательной военной службы.

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В качестве примера он привёл людей, которые отказываются от военной службы по религиозным убеждениям, в частности Свидетелей Иеговы.

"Это не значит, что вы уклоняетесь от обязанностей — возможно, вы проходите гражданскую службу. Но ваше дело должно быть рассмотрено", — отметил О'Флаэрти.

Комиссар также подчеркнул, что не оспаривает право Украины призывать своих граждан возвращаться для защиты страны. В то же время, по его словам, если другие государства реагируют на такие призывы, они должны рассматривать каждое обращение в отдельности, а не отказывать в защите автоматически.

Напомним, что в странах ЕС обсуждают будущее статуса временной защиты для украинцев после истечения срока его действия. Среди возможных вариантов рассматривается и введение ограничений для отдельных категорий беженцев. В то же время Брюссель готовится к внедрению нового миграционного пакта.

Также сообщалось, что в Германии прогнозируют рост числа заявлений на получение гражданства от украинцев. Ожидается, что с 2027 года многие беженцы смогут претендовать на натурализацию, поскольку к тому времени они проживут в стране необходимые пять лет.