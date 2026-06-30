Українські чоловіки в ЄС: комісар пояснив, чому не всім можуть відмовити в захисті

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що автоматична відмова в захисті українським чоловікам призовного віку може суперечити міжнародному праву. За його словами, кожен випадок має розглядатися індивідуально.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Комісар пояснив, що виключення чоловіків певного віку з-під захисту одночасно стосується статі та віку, тому потребує переконливого обґрунтування, аби не вважатися дискримінацією.

“Той, хто робить таке твердження, має надати дуже переконливе обґрунтування, що це не є недопустимою або незаконною дискримінацією. Таке обґрунтування можливе”, — сказав О'Флаерті.

За словами комісара, таким обґрунтуванням може бути призов і військова служба в країні, яка зазнає серйозної агресії. Водночас навіть у такій ситуації держави повинні дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з обов'язкової військової служби.

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Як приклад він навів людей, які відмовляються від військової служби через релігійні переконання, зокрема Свідків Єгови.

“Це не означає, що ви уникаєте обов'язку — можливо, ви проходите цивільну службу. Але вашу справу мають розглянути”, — зазначив О'Флаерті.

Комісар також наголосив, що не заперечує право України закликати своїх громадян повертатися для захисту країни. Водночас, за його словами, якщо інші держави реагують на такі заклики, вони повинні розглядати кожне звернення окремо, а не відмовляти в захисті автоматично.

Нагадаємо, у країнах ЄС обговорюють майбутнє статусу тимчасового захисту для українців після завершення його чинності. Серед можливих варіантів розглядають і запровадження обмежень для окремих категорій біженців. Водночас Брюссель готується до впровадження нового міграційного пакту.

Також повідомлялося, що в Німеччині прогнозують збільшення кількості заяв на отримання громадянства від українців. Очікується, що з 2027 року багато біженців зможуть претендувати на натуралізацію, адже на той час проживатимуть у країні необхідні п'ять років.