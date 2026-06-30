В Раде предлагают запретить использование русского языка в маркировке товаров: что известно

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15356, который предлагает запретить использование русского языка в маркировке товаров и услуг. Если документ будет принят, он вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

Документ предусматривает внесение изменений в законы "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" и "О безопасности и гигиене кормов".

Законопроект обязывает производителей, продавцов и поставщиков услуг предоставлять информацию о продукции на украинском языке. При этом перевод на другие иностранные языки останется разрешенным, однако использовать для этого язык государства, которое Верховная Рада признала государством-агрессором (государством-оккупантом), предлагается запретить. Такие же правила планируют ввести для маркировки пищевых продуктов и кормов.

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В пояснительной записке авторы документа отмечают, что действующее законодательство не содержит ограничений в отношении языков, на которых можно дублировать информацию. Они подчеркивают, что в условиях полномасштабной войны использование языка государства-агрессора в коммерческой сфере создает его "символическое присутствие" в украинском экономическом и информационном пространстве.

Цель законопроекта — свести к минимуму такое влияние и усилить правовые гарантии функционирования украинского языка. В случае принятия закона бизнесу придётся пересмотреть многоязычную маркировку продукции и информационные материалы, чтобы привести их в соответствие с новыми требованиями.

Напомним, ранее сообщалось, что новая редакция Гражданского кодекса Украины может запретить регистрацию торговых марок, коммерциализирующих войну и трагедии. Среди примеров, приведенных авторами проекта, — "Буча Комбуча", "Бахмут" и "Призрак Киева". По их словам, такие изменения должны предотвратить использование тем войны в коммерческих целях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут отменить льготный режим для международных посылок стоимостью до 150 евро. В случае принятия соответствующих законодательных изменений отправления с зарубежных маркетплейсов, в частности Temu, AliExpress и Amazon, будут облагаться 20% НДС. Вернуться к рассмотрению этого вопроса в Верховной Раде планируют осенью 2026 года.