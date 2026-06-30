У Раді пропонують заборонити російську мову в маркуванні товарів: що відомо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15356, який пропонує заборонити використання російської мови в маркуванні товарів і послуг. Якщо документ ухвалять, він набере чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

Документ передбачає зміни до законів "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" та "Про безпечність та гігієну кормів".

Законопроєкт зобов'язує виробників, продавців і виконавців послуг надавати інформацію про продукцію українською мовою. При цьому переклад іншими іноземними мовами залишиться дозволеним, однак використовувати для цього мову держави, яку Верховна Рада визнала державою-агресором (державою-окупантом), пропонують заборонити. Такі ж правила планують запровадити для маркування харчових продуктів і кормів.

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У пояснювальній записці автори документа зазначають, що чинне законодавство не містить обмежень щодо мов, якими можна дублювати інформацію. Вони наголошують, що в умовах повномасштабної війни використання мови держави-агресора в комерційній сфері створює її "символічну присутність" в українському економічному та інформаційному просторі.

Метою законопроєкту є мінімізація такого впливу та посилення правових гарантій функціонування української мови. У разі ухвалення закону бізнесу доведеться переглянути багатомовне маркування продукції та інформаційні матеріали, щоб привести їх у відповідність до нових вимог.

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