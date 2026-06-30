Спрос на квартиры упал, но застройщики активизировались: что происходит на рынке жилья

Наиболее активно жилье покупают в Киеве, Киевской, Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях. Однако в большинстве регионов спрос остается низким.

В первом квартале 2026 года спрос на жилье в Украине заметно снизился из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру и роста цен на недвижимость. В то же время застройщики начали активнее запускать новые проекты, хотя до сих пор в основном финансируют их за свой счет. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.

Спрос снизился после возобновления активности

После оживления в конце 2025 года рынок жилья в первом квартале 2026 года пережил спад — количество сделок купли-продажи существенно сократилось.

В НБУ объясняют это последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру, перебоями с электро- и теплоснабжением, разрушением объектов критической инфраструктуры, а также подорожанием жилья после ослабления гривны.

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"Первый квартал продемонстрировал нам две противоположные тенденции. С одной стороны, спрос на жилье заметно снизился, и мы связываем это с продолжением энергетического террора со стороны России и разрушением инфраструктуры. С другой — длительный рост активности на рынке недвижимости в 2025–2026 годах уже дал о себе знать из-за активизации строительства", — отметила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Несмотря на квартальное снижение, в целом за последние четыре квартала количество сделок купли-продажи жилья было на 11 % больше, чем годом ранее.

Наиболее активно жилье покупают в Киеве, Киевской, Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях — на эти регионы приходится почти половина всех сделок.

В то же время инвестиционный спрос в большинстве регионов остается низким из-за высоких рисков, связанных с безопасностью.

Предложение растет, несмотря на снижение спроса

Строительный сектор, напротив, демонстрирует оживление.

Во второй половине 2025 года площадь новых многоквартирных домов, строительство которых началось, увеличилась примерно в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В Киеве этот показатель вырос более чем вдвое.

Кроме того, после получения 2,56 млрд грн из городского бюджета компания "Киевгорстрой" возобновила достройку шести жилых комплексов в столице.

В то же время девелоперы в основном работают за свой счет. Банки, как отмечают в НБУ, пока неохотно кредитуют строительство из-за высоких рисков и слабых механизмов контроля за использованием средств.

Цены продолжают расти

После паузы на рынке жилье вновь дорожает.

Основными причинами стали девальвация гривны, которая автоматически привела к росту цен в гривневом эквиваленте, и рост себестоимости строительства. В частности, в НБУ отмечают резкий скачок расходов из-за подорожания топлива.

Рынок реагирует неравномерно: на первичном рынке цены росли примерно в соответствии с темпами девальвации, тогда как на вторичном — быстрее, ориентировочно на 5–10 процентных пунктов. Наибольшее подорожание зафиксировано в западных регионах.

Динамика цен в объявлениях в целом соответствует фактическим сделкам, а региональные различия остаются умеренными.

Кроме того, регулятор отмечает обновление подходов к оценке рынка: в мае 2026 года Госстат обновил методологию индексов цен на жилую недвижимость, приведя её в соответствие с европейскими стандартами. Новые индексы охватывают всю Украину и включают как квартиры, так и частные дома, а часть данных формируется на основе онлайн-объявлений.

В НБУ отмечают, что сравнивают эти индексы с фактическими сделками. Ранее между ними фиксировались расхождения из-за разной структуры объектов, однако в первом квартале 2026 года эти отклонения были минимальными.

Несмотря на рост цен, жилье остается относительно доступным в долгосрочной исторической перспективе. Это подтверждают показатели соотношения "цена к доходу" и "цена к арендной плате", которые остаются ниже средних многолетних уровней.

"Покупка недвижимости по-прежнему остается привлекательной с исторической точки зрения. Соотношение цены к арендной плате, а также цены к доходу находится на исторически низких уровнях. Предпосылки для оживления рынка и роста его активности сохраняются", — подчеркнула Первин Дадашова.

Ипотечное кредитование по-прежнему является "узким местом" рынка

В Нацбанке отмечают: без реформ ипотечный рынок не сможет стать движущей силой развития жилищного сектора.

Среди ключевых мер — введение эскроу-счетов, создание фонда гарантирования строительства, усиление контроля за использованием средств в проектах и расширение доступа банков к финансированию как населения, так и застройщиков.

Фактически в настоящее время ипотека по-прежнему ограничивается государственными программами, а рыночное кредитование практически не функционирует.

В регулирующем органе отмечают, что реализация Стратегии развития ипотечного кредитования имеет решающее значение, поскольку с уменьшением военных рисков спрос на жилье может существенно вырасти, и рынок должен быть готов его удовлетворить.

Ранее Фокус писал, что программа "Доступные кредиты 5–7–9%" требует переориентации на более точечную поддержку и постепенного сокращения её влияния на рыночное кредитование.