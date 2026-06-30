Дефицит кадров в Украине: во сколько обойдется бизнесу легальный найм работника из-за рубежа

Эксперты считают, что именно нехватка кадров заставляет бизнес всё активнее искать персонал за пределами Украины. И хотя найм иностранцев обходится дорого, другого выхода нет.

Украинские работодатели всё чаще рассматривают возможность привлечения иностранных работников из-за острого дефицита кадров. В то же время легальное трудоустройство специалиста из-за рубежа требует значительных затрат еще до его выхода на работу, а также дополнительных ресурсов на адаптацию после переезда. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Кадровый дефицит в Украине оценивается в 4,5 млн работников

Согласно приведенным данным, сегодня на украинском рынке труда не хватает около 4,5 млн работников. Несмотря на это, количество иностранцев, официально устраивающихся на работу в Украине, пока остается относительно небольшим.

Так, за последний год в страну въехали более 6 тысяч легальных трудовых мигрантов. Для сравнения: до начала полномасштабной войны украинские работодатели ежегодно получали более 20 тысяч разрешений на трудоустройство иностранцев. В Комитете НААУ считают, что именно кадровый дефицит заставляет бизнес всё активнее искать персонал за пределами Украины.

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Прием на работу иностранца сопряжен со значительными расходами

По оценкам, озвученным в ходе обсуждения в Комитете, только поиск кандидата и организация его приезда в Украину обходятся работодателю как минимум в 1500 долларов.

После оформления работника расходы также остаются значительными. По приведенным оценкам, ежемесячные расходы на содержание одного иностранного работника составляют около 40 тысяч гривен. Поэтому привлечение работников из-за рубежа называют не способом сэкономить, а вынужденным решением в условиях нехватки кадров.

Как иностранцев официально трудоустраивают в Украине

В Комитете НААУ поясняют, что работодатели могут искать сотрудников самостоятельно или через международные рекрутинговые агентства, которые подбирают кандидатов и организуют их переезд.

После отбора кандидата работодатель должен получить разрешение на привлечение иностранца к труду в соответствии с Законом Украины "О занятости населения". Кроме того, будущий работник должен законно находиться на территории Украины в соответствии с Законом "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Только после этого стороны могут официально оформить трудовые отношения.

Адаптация сотрудников часто ложится на бизнес

Отдельной проблемой юристы называют отсутствие комплексной государственной системы адаптации иностранных работников.

Как отмечают в Комитете, сегодня компании нередко самостоятельно организуют языковые курсы, предоставляют переводчиков, помогают с жильем и решением бытовых вопросов.

Для сравнения приводят пример Германии, где лица, получившие убежище, проходят языковую и социальную адаптацию при поддержке государства. По мнению представителей Комитета, в Украине интеграция иностранных работников также должна стать частью государственной политики, а не оставаться исключительно в сфере ответственности работодателей.

В Комитете призывают к проведению комплексной миграционной политики

В Комитете НААУ считают, что преодолеть кадровый дефицит исключительно силами бизнеса будет сложно. По мнению его представителей, Украине необходима комплексная миграционная политика, которая будет сочетать прозрачные правила трудоустройства иностранцев с программами их адаптации и интеграции.

Там отмечают, что такая политика должна учитывать не только потребности работодателей, но и вопросы безопасности, соблюдения законодательства и эффективной интеграции трудовых мигрантов в украинское общество.

Ранее "Фокус" сообщал , что в Украине сохраняется значительный гендерный разрыв в оплате труда. Наибольшая разница в зарплатах мужчин и женщин наблюдается в сферах искусства, спорта, развлечений, финансовой деятельности и информационных технологий.