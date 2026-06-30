Дефіцит кадрів в Україні: скільки коштує бізнесу легально найняти працівника з-за кордону

Фахівці вважають, що саме кадровий дефіцит змушує бізнес дедалі активніше шукати персонал за межами України. І хоча найм іноземців обходиться дорого, але іншого виходу немає.

Українські роботодавці дедалі частіше розглядають можливість залучення іноземних працівників через гострий дефіцит кадрів. Водночас легальне працевлаштування фахівця з-за кордону потребує значних витрат ще до його виходу на роботу, а також додаткових ресурсів на адаптацію після переїзду. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Кадровий дефіцит в Україні оцінюють у 4,5 млн працівників

За наведеними даними, сьогодні українському ринку праці бракує близько 4,5 млн працівників. Попри це, кількість іноземців, які офіційно працевлаштовуються в Україні, поки що залишається відносно невеликою.

Так, за останній рік до країни в'їхали понад 6 тисяч легальних трудових мігрантів. Для порівняння, до початку повномасштабної війни українські роботодавці щороку отримували понад 20 тисяч дозволів на працевлаштування іноземців. У Комітеті НААУ вважають, що саме кадровий дефіцит змушує бізнес дедалі активніше шукати персонал за межами України.

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Найм іноземця починається із суттєвих витрат

За оцінками, озвученими під час обговорення в Комітеті, лише пошук кандидата та організація його приїзду до України обходяться роботодавцю щонайменше у 1500 доларів.

Після оформлення працівника витрати також залишаються значними. За наведеними оцінками, щомісячне утримання одного іноземного працівника становить близько 40 тисяч гривень. Через це залучення працівників з-за кордону називають не способом зекономити, а вимушеним рішенням в умовах нестачі кадрів.

Як іноземців офіційно працевлаштовують в Україні

У Комітеті НААУ пояснюють, що роботодавці можуть шукати працівників самостійно або через міжнародні рекрутингові агентства, які підбирають кандидатів та організовують їхній переїзд.

Після відбору кандидата роботодавець має отримати дозвіл на застосування праці іноземця відповідно до Закону України «Про зайнятість населення». Крім того, майбутній працівник повинен законно перебувати на території України відповідно до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Лише після цього сторони можуть офіційно оформити трудові відносини.

Адаптація працівників часто лягає на бізнес

Окремою проблемою юристи називають відсутність комплексної державної системи адаптації іноземних працівників.

Як зазначають у Комітеті, сьогодні компанії нерідко самостійно організовують мовні курси, забезпечують перекладачів, допомагають із житлом та вирішенням побутових питань.

Для порівняння наводять досвід Німеччини, де люди, які отримали захист, проходять мовну та соціальну адаптацію за підтримки держави. На думку представників Комітету, в Україні інтеграція іноземних працівників також має стати частиною державної політики, а не залишатися виключно відповідальністю роботодавців.

У Комітеті закликають до комплексної міграційної політики

У Комітеті НААУ вважають, що подолати кадровий дефіцит лише силами бізнесу буде складно. На думку його представників, Україні необхідна комплексна міграційна політика, яка поєднуватиме прозорі правила працевлаштування іноземців із програмами їхньої адаптації та інтеграції.

Там наголошують, що така політика має враховувати не лише потреби роботодавців, а й питання безпеки, дотримання законодавства та ефективної інтеграції трудових мігрантів в українське суспільство.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні зберігається значний гендерний розрив в оплаті праці. Найбільше зарплати чоловіків і жінок відрізняються у сферах мистецтва, спорту, розваг, фінансової діяльності та інформаційних технологій.