Украинцам со счетами за границей следует знать: с 1 июля вступят в силу новые правила

С 1 июля Украина переходит на стандарт CRS 2.0. Фокус выяснил, что предусматривают новые требования.

С 1 июля 2026 года в Украине вступают в силу обновленные правила автоматического обмена информацией о финансовых счетах в соответствии с международным стандартом CRS 2.0. Изменения утверждены приказом Минфина № 316 от 15 июня 2026 года.

Речь идет не о запуске нового механизма контроля, а о расширении перечня финансовых инструментов и счетов, подпадающих под международный обмен данными, а также об адаптации украинского законодательства к обновленному стандарту Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Что такое CRS

CRS (Common Reporting Standard) — это международный стандарт автоматического обмена налоговой информацией между странами. В рамках этого стандарта банки и другие финансовые учреждения собирают данные о счетах нерезидентов и передают их национальным налоговым органам, которые в дальнейшем обмениваются этой информацией с другими государствами.

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Украина присоединилась к системе автоматического обмена информацией в 2023 году и в настоящее время приводит национальные правила в соответствие с обновленной версией стандарта CRS 2.0.

Что изменится с 1 июля

Наиболее существенные изменения касаются современных финансовых инструментов.

В частности, обновленный порядок:

включает в сферу действия электронные деньги;

учитывает цифровые валюты центральных банков (CBDC);

расширяет правила в отношении отдельных операций с виртуальными активами;

уточняет определение финансовых учреждений и порядок надлежащей проверки клиентов;

детализирует процедуры определения подотчетных счетов и сбора информации.

Фактически международный обмен данными будет охватывать не только традиционные банковские депозиты, но и более широкий круг современных цифровых финансовых инструментов.

Что изменится для владельцев счетов за рубежом

Механизм автоматического обмена финансовой информацией уже действует и не является новым для Украины.

Если гражданин является налоговым резидентом Украины и имеет счет в финансовом учреждении страны — участницы CRS, информация о таком счете может передаваться украинским налоговым органам в рамках международного обмена.

Обычно передаются следующие данные:

идентификационные данные владельца счета;

страна налогового резидентства;

номер счета;

остатки на счетах;

отдельные виды доходов, в частности проценты и дивиденды.

Кого касаются изменения

Новые правила в первую очередь касаются банков, платежных учреждений и других финансовых организаций, которые должны обновить процедуры проверки клиентов и отчетности в соответствии с обновленным стандартом CRS.

Для большинства граждан условия пользования счетами не изменяются. В то же время расширение перечня финансовых инструментов означает, что международный обмен информацией будет охватывать более широкий круг финансовых продуктов, чем ранее.

Ранее Фокус сообщал, что с 26 июня в Украине вступили в силу новые требования НБУ по пополнению банковских карт через платежные терминалы — с ужесточением процедуры идентификации плательщиков и обновленными правилами проведения операций.