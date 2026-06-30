Українцям із рахунками за кордоном варто знати: з 1 липня запрацюють нові правила

З 1 липня Україна переходить на стандарт CRS 2.0. Фокус з'ясував, що передбачають нові вимоги.

З 1 липня 2026 року в Україні починають діяти оновлені правила автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки за міжнародним стандартом CRS 2.0. Зміни затверджені наказом Мінфіну №316 від 15 червня 2026 року.

Йдеться не про запуск нового механізму контролю, а про розширення переліку фінансових інструментів і рахунків, які підпадають під міжнародний обмін даними, а також адаптацію українського законодавства до оновленого стандарту Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Що таке CRS

CRS (Common Reporting Standard) — це міжнародний стандарт автоматичного обміну податковою інформацією між країнами. У його межах банки та інші фінансові установи збирають дані про рахунки нерезидентів і передають їх національним податковим органам, які надалі обмінюються цією інформацією з іншими державами.

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Україна приєдналася до системи автоматичного обміну інформацією у 2023 році та нині приводить національні правила у відповідність до оновленої версії стандарту CRS 2.0.

Що зміниться з 1 липня

Найбільш суттєві зміни стосуються сучасних фінансових інструментів.

Зокрема, оновлений порядок:

включає до сфери дії електронні гроші;

враховує цифрові валюти центральних банків (CBDC);

розширює правила щодо окремих операцій із віртуальними активами;

уточнює визначення фінансових установ та порядок належної перевірки клієнтів;

деталізує процедури визначення підзвітних рахунків і збору інформації.

Фактично міжнародний обмін даними охоплюватиме не лише класичні банківські депозити, а й ширше коло сучасних цифрових фінансових інструментів.

Що зміниться для власників рахунків за кордоном

Механізм автоматичного обміну фінансовою інформацією вже діє і не є новим для України.

Якщо громадянин є податковим резидентом України та має рахунок у фінансовій установі країни — учасниці CRS, інформація про такий рахунок може передаватися до українських податкових органів у межах міжнародного обміну.

Зазвичай передаються такі дані:

ідентифікаційні дані власника рахунку;

країна податкового резидентства;

номер рахунку;

залишки на рахунках;

окремі види доходів, зокрема відсотки та дивіденди.

Кого стосуються зміни

Нові правила насамперед стосуються банків, платіжних установ та інших фінансових організацій, які мають оновити процедури перевірки клієнтів і звітування відповідно до оновленого стандарту CRS.

Для більшості громадян умови користування рахунками не змінюються. Водночас розширення переліку фінансових інструментів означає, що міжнародний обмін інформацією охоплюватиме ширше коло фінансових продуктів, ніж раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що з 26 червня в Україні почали діяти нові вимоги НБУ щодо поповнення банківських карток через платіжні термінали — із посиленням ідентифікації платників та оновленими правилами проведення операцій.