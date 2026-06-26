Нові правила поповнення карток через термінали: чи можна обійти ліміт у 500 грн і як зросли комісії

Фокус розповідає про нові правила поповнення карток через термінали, які набули чинності сьогодні, 26 червня.

Від 26 червня в Україні набули чинності нові вимоги Національного банку щодо поповнення банківських карток через платіжні термінали. Однак встановлене обмеження у 500 грн без додаткової перевірки не є загальним для всього ринку, а діє окремо в кожній платіжній системі. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив офіційний представник і експерт платіжного сервісу City24 Дмитро Гриша.

Як працює новий ліміт

Згідно з новими правилами НБУ, під час внесення готівки на банківську картку або рахунок через термінал користувач має підтвердити номер мобільного телефону за допомогою одноразового коду, який надходить у SMS або через автоматичний дзвінок.

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Водночас для поповнення мобільного рахунку підтвердження не потрібне, якщо загальна сума таких операцій не перевищує 500 гривень на місяць.

За словами Дмитра Гриші, цей ліміт контролюється кожною платіжною установою окремо. Єдиної системи, яка б відстежувала операції між різними операторами терміналів, наразі немає.

Чи можна обійти обмеження

Експерт пояснює, що якщо клієнт скористається терміналом іншої платіжної мережі або банку, для нього фактично почне діяти окремий ліміт.

"Це ліміт не для мобільного оператора, а для платіжної установи. Клієнт може здійснювати платежі через різні установи та банки по 500 гривень", — зазначив Дмитро Гриша.

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На його думку, така модель може знизити ефективність боротьби з нелегальними схемами, адже технічно користувачі мають можливість розподіляти платежі між різними операторами.

Чому зросла комісія

У City24 також пояснили, що нові вимоги НБУ спричинили додаткові витрати на надсилання SMS та здійснення автоматичних дзвінків для підтвердження операцій.

Мобільні оператори підвищили вартість цих сервісів, через що з 2026 року комісія за проведення операцій у терміналах збільшилася приблизно на 4%.

За словами представника сервісу, ці витрати зрештою оплачують користувачі.

Наскільки більше доведеться платити

Підвищення стосується не суми переказу, а лише вартості самої послуги термінала, тому фактичне подорожчання є незначним.

Наприклад, якщо комісія становила 10 грн, після підвищення вона зросте до 10,40 грн, також у разі комісії 20 грн користувач заплатить 20,80 грн, а якщо послуга коштувала 50 грн, нова комісія становитиме 52 грн.

Як нові правила поповнення через термінал позначаться на інтересах українців

У платіжному сервісі не очікують, що нововведення суттєво вплинуть на популярність терміналів.

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За словами Дмитра Гриші, значна частина таких операцій пов'язана не зі звичайними переказами між людьми, а з погашенням кредитів, оплатою розстрочок та іншими обов'язковими платежами. Саме тому більшість користувачів, імовірно, й надалі користуватиметься терміналами, навіть попри додаткову авторизацію та дещо вищі комісії.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Національний банк України застосував штрафні санкції до платіжних терміналів самообслуговування EasyPay та City24. Кожна з компаній отримала штраф у розмірі 135 млн грн. Загалом стягнуто 270 млн грн.