Новые правила пополнения карт через терминалы: можно ли обойти лимит в 500 грн и как выросли комиссии

Фокус рассказывает о новых правилах пополнения карт через терминалы, которые вступили в силу сегодня, 26 июня.

С 26 июня в Украине вступили в силу новые требования Национального банка относительно пополнения банковских карт через платежные терминалы. Однако установленное ограничение в 500 грн без дополнительной проверки не является общим для всего рынка, а действует отдельно в каждой платежной системе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил официальный представитель и эксперт платежного сервиса City24 Дмитрий Гриша.

Как работает новый лимит

Согласно новым правилам НБУ , при пополнении банковской карты или счета наличными через терминал пользователь должен подтвердить номер мобильного телефона с помощью одноразового кода, который приходит в SMS или посредством автоматического звонка.

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В то же время для пополнения счета мобильного телефона подтверждение не требуется, если общая сумма таких операций не превышает 500 гривен в месяц.

По словам Дмитрия Гриши, этот лимит контролируется каждым платежным учреждением отдельно. Единой системы, которая бы отслеживала операции между различными операторами терминалов, пока нет.

Можно ли обойти ограничения

Эксперт поясняет, что если клиент воспользуется терминалом другой платежной сети или банка, для него фактически начнет действовать отдельный лимит.

"Этот лимит установлен не для мобильного оператора, а для платежной организации. Клиент может осуществлять платежи через различные организации и банки по 500 гривен", — отметил Дмитрий Гриша.

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По его мнению, такая модель может снизить эффективность борьбы с нелегальными схемами, ведь технически у пользователей есть возможность распределять платежи между разными операторами.

Почему выросла комиссия

В City24 также пояснили, что новые требования НБУ повлекли за собой дополнительные расходы на отправку SMS и совершение автоматических звонков для подтверждения операций.

Мобильные операторы повысили стоимость этих услуг, в результате чего с 2026 года комиссия за проведение операций в терминалах увеличилась примерно на 4%.

По словам представителя сервиса, эти расходы в конечном итоге оплачивают пользователи.

Насколько больше придется платить

Повышение касается не суммы перевода, а лишь стоимости самой услуги терминала, поэтому фактическое подорожание незначительно.

Например, если комиссия составляла 10 грн, после повышения она увеличится до 10,40 грн; аналогично, при комиссии в 20 грн пользователь заплатит 20,80 грн, а если услуга стоила 50 грн, новая комиссия составит 52 грн.

Как новые правила пополнения счета через терминал отразятся на интересах украинцев

В платежном сервисе не ожидают, что эти нововведения существенно повлияют на популярность терминалов.

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По словам Дмитрия Гриши, значительная часть таких операций связана не с обычными переводами между людьми, а с погашением кредитов, оплатой рассрочек и другими обязательными платежами. Именно поэтому большинство пользователей, вероятно, и в дальнейшем будет пользоваться терминалами, даже несмотря на дополнительную авторизацию и несколько более высокие комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины применил штрафные санкции к платежным терминалам самообслуживания EasyPay и City24. Каждая из компаний получила штраф в размере 135 млн грн. Всего взыскано 270 млн грн.