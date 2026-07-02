Рост зарплат и слабая промышленность — в одной статистике. Новые данные Госстата показывают противоречивую картину экономики.

Государственная служба статистики Украины опубликовала новые экономические данные, характеризующие текущие тенденции в экономике. Средняя зарплата украинцев продолжает расти , однако промышленность пока не демонстрирует устойчивого восстановления, а цены производителей остаются высокими. "Фокус" разбирался, о чем свидетельствуют последние данные и чего ожидать от экономики в ближайшие месяцы.

Зарплаты продолжают расти

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2026 года составила 30 961 грн, что на 1,5% больше, чем в апреле.

Кроме того, статистика показывает существенную разницу как между регионами, так и между отдельными отраслями экономики.

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Средняя номинальная зарплата в Украине — 30 961 грн (+1,5% по сравнению с апрелем 2026 года).

Регионы с самыми высокими зарплатами:

Киев — 47 115 грн;

Киевская область — 32 374 грн.

Регионы с самыми низкими зарплатами:

Черновицкая область — 22 354 грн;

Кировоградская область — 22 336 грн.

Самая высокооплачиваемая отрасль — информация и телекоммуникации: 76 997 грн.

Самая низкооплачиваемая отрасль — здравоохранение и социальная помощь: 21 554 грн.

Впрочем, само по себе повышение средней номинальной зарплаты ещё не означает, что украинцы стали жить богаче.

Экономист Олег Пендзин в комментарии Фокусу объясняет, что главной причиной нынешнего повышения зарплат является не инфляция, а ситуация на рынке труда: "Не стоит все смешивать в одну кучу. Инфляция и рост зарплат связаны между собой, но причины повышения зарплат сегодня другие".

По словам эксперта, украинский рынок труда характеризуется структурным дисбалансом. В одних профессиях наблюдается избыток кандидатов, тогда как в других работодатели остро ощущают нехватку работников.

"Сегодня журналисту, юристу или экономисту нелегко найти работу. В то же время катастрофически не хватает станочников, инженеров, водителей большегрузного транспорта, строителей. В таких условиях работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь или удержать работников", — отмечает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он добавляет, что до начала полномасштабной войны главным фактором роста средней зарплаты было повышение минимальной зарплаты государством. Сейчас решающую роль играет именно дефицит кадров, а также система бронирования работников.

Промышленность остается на уровне, близком к прошлогоднему

По данным Госстата, индекс промышленного производства в апреле составил 101,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В то же время по итогам января–апреля этот показатель составил 99,6% от показателя за аналогичный период 2025 года. Это свидетельствует о том, что промышленное производство в целом остается близким к уровню прошлого года без выраженной положительной динамики.

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Еще одним важным показателем является индекс цен производителей промышленной продукции. В мае он вырос на 1,2% по сравнению с апрелем. В годовом исчислении показатель составил 145,2%, что свидетельствует о значительном росте производственных затрат в промышленности.

На потребительские цены влияет ряд факторов Фото: Из открытых источников

По словам Пендзина, этот показатель является одним из факторов, влияющих на инфляцию, однако прямой зависимости между ценами производителей и ценами для потребителей нет.

"Если цены производителей выросли на 30–40%, это не означает, что инфляция также составит 30–40%. Так это не работает", — говорит он.

Экономист объясняет, что на потребительские цены также влияют государственное регулирование тарифов, специальные механизмы ценообразования и конкуренция с импортной продукцией.

"Когда у производителя растут затраты, он рано или поздно будет вынужден переложить их на конечную цену продукции. Поэтому индекс цен производителей является одним из факторов, влияющих на инфляцию".

Чего ожидать от инфляции осенью

Делать точные прогнозы по инфляции на осень сейчас рано, убежден Пендзин. По его словам, многое будет зависеть от урожая и ситуации с безопасностью: "Половина расходов украинских домохозяйств приходится на продукты питания. Если урожай будет хорошим, это сдержит инфляцию. Если урожай будет слабым, именно продукты могут стать одним из главных факторов роста цен".

Еще одним риском эксперт называет возможные атаки на энергетическую инфраструктуру в преддверии отопительного сезона. Если они приведут к росту затрат бизнеса, это также может отразиться на стоимости товаров и услуг.

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"Базовый показатель, заложенный Национальным банком Украины, — около 10% инфляции. Удастся ли его достичь, пока сказать сложно. Мы не знаем, каким будет урожай, как сложится ситуация в энергетике и как будут развиваться события в ходе войны", — отметил эксперт.

Поэтому пока что экономическая статистика демонстрирует противоречивую картину: зарплаты продолжают расти, однако основным движущим фактором этого процесса остается дефицит кадров. В то же время высокие цены производителей могут и в дальнейшем оказывать давление на инфляцию, хотя её реальные темпы осенью в значительной степени будут зависеть от урожая, ситуации в энергетическом секторе и рисков в сфере безопасности.