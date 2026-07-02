Евро уже стоит дороже 51 гривны, а доллар почти достиг отметки в 45. Но это еще не значит, что именно по такому курсу удастся обменять валюту.

Официальные показатели НБУ и рыночные котировки различаются, а банки и обменные пункты могут устанавливать свои собственные цены. Фокус рассказывает, какие показатели актуальны на 2 июля и почему украинцы могут видеть разные цифры.

По состоянию на 2 июля финансовый портал "Курс Украины" приводит следующие данные по валютам.

Текущий курс валют

Коммерческий курс:

Доллар США — 44,6823 грн;

Евро — 51,3452 грн;

Польский злотый — 11,9125 грн.

Курс НБУ:

Доллар США — 44,768 грн;

Евро — 50,978 грн;

Польский злотый — 11,867 грн.

Курс валют на сегодня Фото: Курс Украины

Курс валют на завтра

Между тем НБУ уже установил официальный курс валют на 3 июля 2026 года, который свидетельствует о том, что основные иностранные валюты продолжают удерживать высокие позиции по отношению к гривне.

Відео дня

Согласно данным НБУ, официальный курс составит:

доллар США — 44,8016 грн;

евро — 51,0828 грн;

польский злотый — 11,9068 грн.

Кроме того, Нацбанк установил следующие официальные курсы других популярных валют:

фунт стерлингов — 59,6354 грн;

швейцарский франк — 55,5438 грн;

канадский доллар — 31,5193 грн.

Отметим, что, по информации KURS.com.ua , в начале торгов на межбанковском рынке доллар попытался вырасти, однако после интервенции Национального банка Украины его дальнейшее подорожание удалось сдержать. В то же время евро продолжил расти на фоне укрепления европейской валюты на международном рынке.