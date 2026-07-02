Евро стоит больше 51 гривны, доллар приблизился к отметке 45 — актуальный курс валют и прогноз на завтра
Евро уже стоит дороже 51 гривны, а доллар почти достиг отметки в 45. Но это еще не значит, что именно по такому курсу удастся обменять валюту.
Официальные показатели НБУ и рыночные котировки различаются, а банки и обменные пункты могут устанавливать свои собственные цены. Фокус рассказывает, какие показатели актуальны на 2 июля и почему украинцы могут видеть разные цифры.
По состоянию на 2 июля финансовый портал "Курс Украины" приводит следующие данные по валютам.
Текущий курс валют
Коммерческий курс:
- Доллар США — 44,6823 грн;
- Евро — 51,3452 грн;
- Польский злотый — 11,9125 грн.
Курс НБУ:
- Доллар США — 44,768 грн;
- Евро — 50,978 грн;
- Польский злотый — 11,867 грн.
Курс валют на завтра
Между тем НБУ уже установил официальный курс валют на 3 июля 2026 года, который свидетельствует о том, что основные иностранные валюты продолжают удерживать высокие позиции по отношению к гривне.
Согласно данным НБУ, официальный курс составит:
- доллар США — 44,8016 грн;
- евро — 51,0828 грн;
- польский злотый — 11,9068 грн.
Кроме того, Нацбанк установил следующие официальные курсы других популярных валют:
- фунт стерлингов — 59,6354 грн;
- швейцарский франк — 55,5438 грн;
- канадский доллар — 31,5193 грн.
Отметим, что, по информации KURS.com.ua, в начале торгов на межбанковском рынке доллар попытался вырасти, однако после интервенции Национального банка Украины его дальнейшее подорожание удалось сдержать. В то же время евро продолжил расти на фоне укрепления европейской валюты на международном рынке.
Ранее "Фокус" писал, что гривна оказалась среди европейских валют с худшей динамикой по отношению к доллару в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные валютного рынка, на которые обратил внимание финансовый аналитик Андрей Шевчишин.