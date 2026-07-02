Євро вже дорожче за 51 гривню, а долар майже дістався позначки у 45. Але це ще не означає, що саме за таким курсом вдасться обміняти валюту.

Адже офіційні показники НБУ та ринкові котирування відрізняються, а банки й обмінники можуть встановлювати власні ціни. Фокус розповідає, які показники актуальні на 2 липня та чому українці можуть бачити різні цифри.

Станом на 2 липня фінансовий портал "Курс України" наводить наступні дані щодо валют.

Актуальний курс валют

Комерційний курс:

Долар США — 44,6823 грн;

Євро — 51,3452 грн;

Польський злотий — 11,9125грн.

Курс НБУ:

Долар США — 44,768 грн;

Євро — 50,978 грн;

Польський злотий — 11,867 грн.

Курс валют сьогодні Фото: Курс України

Курс валют на завтра

Тим часом НБУ вже встановив офіційний курс валют на 3 липня 2026 року, який свідчить про те, що основні іноземні валюти продовжують утримувати високі позиції щодо гривні.

Відео дня

Згідно з даними НБУ, офіційний курс становитиме:

долар США — 44,8016 грн;

євро — 51,0828 грн;

польський злотий — 11,9068 грн.

Також Нацбанк встановив такі офіційні курси інших популярних валют:

фунт стерлінгів — 59,6354 грн;

швейцарський франк — 55,5438 грн;

канадський долар — 31,5193 грн.

Зазначимо, що за інформацією KURS.com.ua , на початку торгів на міжбанківському ринку долар спробував зрости, однак після інтервенції Національного банку України його подальше подорожчання вдалося стримати. Водночас євро продовжив зростати на тлі зміцнення європейської валюти на міжнародному ринку.