Лише одна валюта гірша: гривня опинилася майже на дні рейтингу валют Європи від початку року
Гривня показала один із найгірших результатів серед європейських валют від початку 2026 року. Фінансовий аналітик пояснив, що означають нові дані.
Гривня опинилася серед валют Європи з найгіршою динамікою до долара у 2026 році. Про це свідчить статистика валютного ринку, на яку вказав фінаналітик Андрій Шевчишин.
Попри відносно стабільний курс у червні, від початку року українська гривня опинилася серед європейських валют, які найбільше втратили до долара США.
За словами Шевчишина, за підсумками першого півріччя гривня посідає друге місце в антирейтингу валют Європи за динамікою до долара. Більше за цей період втратила лише турецька ліра.
"Від початку 2026 року гривня на два місці (після турецької ліри) в антирейтингу валют Європи по динаміці до долару", — зазначив Шевчишин.
У червні гривня мала значно кращий вигляд
Водночас минулий місяць для української валюти був значно успішнішим.
Згідно з оприлюдненою аналітиком таблицею, у червні гривня втратила до долара близько 1,08%, що стало одним із найкращих результатів серед європейських валют.
Шевчишин пояснив, що якщо врахувати особливості розрахунку для євро та британського фунта (у таблиці вони наведені у зворотних валютних парах), то гривня перебуває на передостанньому місці за масштабом місячого послаблення, тобто її знецінення було одним із найменших у Європі.
Обвал рубля — головний невдаха червня
Водночас найбільше до долара за підсумками червня втратила російська валюта.
За даними таблиці, рубль подешевшав на 9,27%, що стало найгіршим результатом не лише серед європейських валют, а й одним із найгірших у світі.
"У червні рубль в лідерах падіння до долару в світі, ну й авжеж в Європі. Білоруський рубль на 3-му місці в Європі. Норвезька крона — на 2-му місці в Європі та світі", — написав аналітик.Важливо
До трійки валют, які найбільше втратили до долара у червні, також увійшли норвезька крона (-7,04%) та білоруський рубль (-6,14%).
Таким чином, статистика демонструє різну картину залежно від обраного періоду: у червні гривня була відносно стабільною, однак за підсумками першого півріччя її динаміка до долара є однією з найгірших серед європейських валют, тоді як рубль став лідером падіння саме за результатами останнього місяця.
Нагадаємо, за прогнозами банкірів, в липні гривня все ще буде слабшати щодо долара, проте різких стрибків курсу не очікується. За його словами, липень — місяць, коли гривня, згідно зі статистикою, схильна до помірної девальвації.