Гривня показала один із найгірших результатів серед європейських валют від початку 2026 року. Фінансовий аналітик пояснив, що означають нові дані.

Гривня опинилася серед валют Європи з найгіршою динамікою до долара у 2026 році. Про це свідчить статистика валютного ринку, на яку вказав фінаналітик Андрій Шевчишин.

Попри відносно стабільний курс у червні, від початку року українська гривня опинилася серед європейських валют, які найбільше втратили до долара США.

За словами Шевчишина, за підсумками першого півріччя гривня посідає друге місце в антирейтингу валют Європи за динамікою до долара. Більше за цей період втратила лише турецька ліра.

"Від початку 2026 року гривня на два місці (після турецької ліри) в антирейтингу валют Європи по динаміці до долару", — зазначив Шевчишин.

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У червні гривня мала значно кращий вигляд

Водночас минулий місяць для української валюти був значно успішнішим.

Згідно з оприлюдненою аналітиком таблицею, у червні гривня втратила до долара близько 1,08%, що стало одним із найкращих результатів серед європейських валют.

Шевчишин пояснив, що якщо врахувати особливості розрахунку для євро та британського фунта (у таблиці вони наведені у зворотних валютних парах), то гривня перебуває на передостанньому місці за масштабом місячого послаблення, тобто її знецінення було одним із найменших у Європі.

У червні рубль в лідерах падіння до долару як в світі, так і в Європі Фото: Шевчишин таблиця

Обвал рубля — головний невдаха червня

Водночас найбільше до долара за підсумками червня втратила російська валюта.

За даними таблиці, рубль подешевшав на 9,27%, що стало найгіршим результатом не лише серед європейських валют, а й одним із найгірших у світі.

"У червні рубль в лідерах падіння до долару в світі, ну й авжеж в Європі. Білоруський рубль на 3-му місці в Європі. Норвезька крона — на 2-му місці в Європі та світі", — написав аналітик.

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До трійки валют, які найбільше втратили до долара у червні, також увійшли норвезька крона (-7,04%) та білоруський рубль (-6,14%).

Таким чином, статистика демонструє різну картину залежно від обраного періоду: у червні гривня була відносно стабільною, однак за підсумками першого півріччя її динаміка до долара є однією з найгірших серед європейських валют, тоді як рубль став лідером падіння саме за результатами останнього місяця.

Нагадаємо, за прогнозами банкірів, в липні гривня все ще буде слабшати щодо долара, проте різких стрибків курсу не очікується. За його словами, липень — місяць, коли гривня, згідно зі статистикою, схильна до помірної девальвації.