Гривна показала один из худших результатов среди европейских валют с начала 2026 года. Финансовый аналитик объяснил, что означают новые данные.

Гривна оказалась в числе европейских валют с наихудшей динамикой по отношению к доллару в 2026 году. Об этом свидетельствует статистика валютного рынка, на которую сослался финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Несмотря на относительно стабильный курс в июне, с начала года украинская гривна оказалась в числе европейских валют, которые больше всего потеряли в цене по отношению к доллару США.

По словам Шевчишина, по итогам первого полугодия гривна занимает второе место в антирейтинге валют Европы по динамике курса к доллару. Больше за этот период потеряла только турецкая лира.

"С начала 2026 года гривна занимает второе место (после турецкой лиры) в антирейтинге европейских валют по динамике курса к доллару", — отметил Шевчишин.

Відео дня

В июне гривна выглядела значительно лучше

В то же время прошлый месяц для украинской валюты оказался гораздо более успешным.

Согласно таблице, опубликованной аналитиком, в июне гривна подешевела по отношению к доллару примерно на 1,08%, что стало одним из лучших результатов среди европейских валют.

Шевчишин пояснил, что если учесть особенности расчета для евро и британского фунта (в таблице они приведены в обратных валютных парах), то гривна занимает предпоследнее место по масштабу месячного ослабления, то есть её обесценивание было одним из наименьших в Европе.

В июне рубль оказался в числе лидеров падения по отношению к доллару как в мире, так и в Европе Фото: Шевчишин таблица

Обвал рубля — главный неудачник июня

В то же время по итогам июня больше всего по отношению к доллару потеряла в цене российская валюта.

Согласно данным таблицы, рубль подешевел на 9,27 %, что стало худшим результатом не только среди европейских валют, но и одним из худших в мире.

"В июне рубль вошёл в число лидеров падения по отношению к доллару в мире, да и, конечно же, в Европе. Белорусский рубль занимает 3-е место в Европе. Норвежская крона — на 2-м месте в Европе и в мире", — написал аналитик.

Важно

Доллар по 51 грн: финансовый аналитик Сергей Фурса объяснил, что будет с курсом валют

В тройку валют, которые в июне больше всего потеряли в цене по отношению к доллару, также вошли норвежская крона (-7,04 %) и белорусский рубль (-6,14 %).

Таким образом, статистика показывает разную картину в зависимости от выбранного периода: в июне гривна была относительно стабильной, однако по итогам первого полугодия её динамика по отношению к доллару является одной из худших среди европейских валют, тогда как рубль стал лидером падения именно по результатам последнего месяца.

Напомним, что, по прогнозам банкиров, в июле гривна по-прежнему будет ослабевать по отношению к доллару, однако резких скачков курса не ожидается. По его словам, июль — месяц, когда гривна, согласно статистике, подвержена умеренной девальвации.