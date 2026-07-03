Когда ягоды подешевеют: эксперт назвал самый выгодный период для покупки

Самые низкие цены на ягоды в Украине следует ожидать в июле, когда на рынок массово поступит украинский урожай. При этом малина по-прежнему остается дороже, а клубника уже дешевеет.

Об этом сообщил аналитик Ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов в комментарии изданию "Телеграф".

По его словам, главной причиной нынешних цен стали не летняя жара, а весенние заморозки, которые два года подряд наносят ущерб ягодным насаждениям.

"Производители вынуждены закладывать свои убытки в отпускные цены, ведь в противном случае часть хозяйств рискует потерять рентабельность", — пояснил он.

По словам эксперта, сейчас ситуация зависит от вида ягод. Клубника уже стоит в среднем на 10 % дешевле, чем в прошлом году, тогда как малина примерно на 15 % дороже из-за потерь урожая и роста себестоимости. Голубика пока остается дорогой из-за более позднего начала сезона, но в ближайшие недели, с массовым выходом украинской голубики на рынок, цены приблизятся к уровню прошлого года.

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Аналитик прогнозирует, что ягоды будут наиболее доступны именно в середине лета, когда предложение достигнет максимума. После завершения массовой уборки урожая на рынке останутся преимущественно поздние сорта, а зависимость от импорта вновь начнёт подталкивать цены вверх.

Эксперт также пояснил, что на рынках ягоды часто дешевле, чем в супермаркетах, поскольку их продают непосредственно производители без посредников. В то же время дефицита ягод в этом сезоне не ожидается, однако возвращения к довоенным ценам, по его словам, ждать не стоит из-за роста производственных затрат и последствий нескольких неблагоприятных сезонов.

Напомним, ранее эксперты аграрного рынка прогнозировали, что в 2026 году хлеб в Украине может подорожать примерно на 25 %. На его стоимость влияют цены на сырье, энергоносители, логистику, оплату труда и колебания валютного курса.

Также сообщалось, что в этом году в Украине ожидается значительный рост цен на фрукты. Из-за неблагоприятных погодных условий аграрии прогнозируют потерю более половины урожая косточковых культур.