Коли ягоди подешевшають: експерт назвав найвигідніший період для покупки

Найнижчих цін на ягоди в Україні варто очікувати у липні, коли на ринок масово надійде український урожай. Водночас малина залишається дорожчою, а полуниця вже дешевшає.

Про це повідомив аналітик Асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов у коментарі виданню “Телеграф”.

За його словами, головною причиною нинішніх цін стали не літня спека, а весняні заморозки, які два роки поспіль пошкоджують ягідні насадження.

“Виробники змушені закладати свої втрати у відпускні ціни, адже інакше частина господарств ризикує втратити прибутковість”, — пояснив він.

За словами експерта, зараз ситуація залежить від виду ягід. Полуниця вже коштує в середньому на 10% дешевше, ніж торік, тоді як малина приблизно на 15% дорожча через втрати врожаю та зростання собівартості. Лохина поки залишається дорогою через пізніший початок сезону, але найближчими тижнями, із масовим виходом української лохини на ринок, ціни наблизяться до рівня минулого року.

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Аналітик прогнозує, що найдоступнішими ягоди будуть саме в середині літа, коли пропозиція досягне максимуму. Після завершення масового збору врожаю на ринку залишаться переважно пізні сорти, а залежність від імпорту знову почне підштовхувати ціни вгору.

Експерт також пояснив, що на ринках ягоди часто дешевші, ніж у супермаркетах, оскільки їх продають безпосередньо виробники без посередників. Водночас дефіциту ягід цього сезону не очікується, однак повернення до довоєнних цін, за його словами, чекати не варто через зростання виробничих витрат і наслідки кількох несприятливих сезонів.

Нагадаємо, раніше експерти аграрного ринку прогнозували, що у 2026 році хліб в Україні може подорожчати приблизно на 25%. На його вартість впливають ціни на сировину, енергоносії, логістику, оплату праці та коливання валютного курсу.

Також повідомлялося, що цього року в Україні очікується суттєве зростання цін на фрукти. Через несприятливі погодні умови аграрії прогнозують втрату понад половини врожаю кісточкових культур.