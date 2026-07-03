В конце недели валютный рынок преподнес сюрприз: доллар резко подешевел, а Национальный банк Украины остался в стороне от торгов. "Фокус" рассказывает, почему гривна укрепилась без вмешательства регулятора и сколько сейчас стоят доллар, евро и злотый.

На украинском валютном рынке в конце недели доллар заметно потерял позиции. В ходе торгов на межбанковском рынке американская валюта подешевела, а Национальный банк Украины не проводил валютных интервенций, поскольку рынок самостоятельно сбалансировался.

Текущий курс валют

По данным портала "Курс Украины" , средний коммерческий курс валют по состоянию на 3 июля составляет:

доллар США — 44,5536 грн;

евро — 51,2990 грн;

польский злотый — 11,9185 грн.

Курс валют Фото: Курс Украины

В то же время Национальный банк Украины установил официальный курс валют:

1 доллар США — 44,801 грн;

1 евро — 51,082 грн;

1 польский злотый — 11,906 грн.

Важно

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Почему доллар пошёл вниз

3 июля на межбанковском валютном рынке предложение доллара превышало спрос, в результате чего котировки американской валюты начали снижаться. При этом Национальный банк Украины в этот день не проводил валютных интервенций на рынке.

Відео дня

Как отмечает издание, на наличном рынке ситуация оставалась спокойной. В оптовых обменных пунктах Киева доллар продавался в диапазоне 44,73–44,75 грн, а существенных изменений курса в течение торгового дня не наблюдалось.

Курс валют на 4 июля: НБУ обнародовал официальные курсы доллара, евро и злотого

Тем временем Национальный банк Украины обнародовал официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам, который будет действовать в субботу, 4 июля 2026 года.

Цены на наиболее популярные иностранные валюты составят:

доллар США — 44,8016 грн;

евро — 51,0828 грн;

польский злотый — 11,9068 грн;

фунт стерлингов — 59,6354 грн;

швейцарский франк — 55,5438 грн.