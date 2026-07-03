Доллар потерял позиции: курс опустился до 44,55 грн, что будет дальше
В конце недели валютный рынок преподнес сюрприз: доллар резко подешевел, а Национальный банк Украины остался в стороне от торгов. "Фокус" рассказывает, почему гривна укрепилась без вмешательства регулятора и сколько сейчас стоят доллар, евро и злотый.
На украинском валютном рынке в конце недели доллар заметно потерял позиции. В ходе торгов на межбанковском рынке американская валюта подешевела, а Национальный банк Украины не проводил валютных интервенций, поскольку рынок самостоятельно сбалансировался.
Текущий курс валют
По данным портала "Курс Украины", средний коммерческий курс валют по состоянию на 3 июля составляет:
- доллар США — 44,5536 грн;
- евро — 51,2990 грн;
- польский злотый — 11,9185 грн.
В то же время Национальный банк Украины установил официальный курс валют:
- 1 доллар США — 44,801 грн;
- 1 евро — 51,082 грн;
- 1 польский злотый — 11,906 грн.
Почему доллар пошёл вниз
3 июля на межбанковском валютном рынке предложение доллара превышало спрос, в результате чего котировки американской валюты начали снижаться. При этом Национальный банк Украины в этот день не проводил валютных интервенций на рынке.
Как отмечает издание, на наличном рынке ситуация оставалась спокойной. В оптовых обменных пунктах Киева доллар продавался в диапазоне 44,73–44,75 грн, а существенных изменений курса в течение торгового дня не наблюдалось.
Курс валют на 4 июля: НБУ обнародовал официальные курсы доллара, евро и злотого
Тем временем Национальный банк Украины обнародовал официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам, который будет действовать в субботу, 4 июля 2026 года.
Цены на наиболее популярные иностранные валюты составят:
- доллар США — 44,8016 грн;
- евро — 51,0828 грн;
- польский злотый — 11,9068 грн;
- фунт стерлингов — 59,6354 грн;
- швейцарский франк — 55,5438 грн.
Ранее "Фокус" сообщал , что уже в начале июля валютный рынок Украины может оставаться относительно стабильным. По прогнозу банкира, существенных колебаний курса доллара и евро в ближайшие дни не ожидается, а Национальный банк и в дальнейшем будет сдерживать возможные дисбалансы между спросом и предложением валюты.