Наприкінці тижня валютний ринок підніс несподіванку: долар різко втратив у ціні, а Національний банк України залишився осторонь торгів. Фокус розповідає чому гривня зміцнилася без втручання регулятора та скільки зараз коштують долар, євро і злотий.

На українському валютному ринку наприкінці тижня долар помітно втратив позиції. Під час торгів на міжбанківському ринку американська валюта подешевшала, а Національний банк України не проводив валютних інтервенцій, оскільки ринок самостійно збалансувався.

Актуальний курс валют

За даними порталу "Курс України" , середній комерційний курс валют станом на 3 липня становить:

долар США — 44,5536 грн;

євро — 51,2990 грн;

польський злотий — 11,9185 грн.

Курс валют Фото: Курс України

Водночас Національний банк України встановив офіційний курс валют:

1 долар США — 44,801 грн;

1 євро — 51,082 грн;

1 польський злотий — 11,906 грн.

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Чому долар пішов униз

3 липня на міжбанківському валютному ринку пропозиція долара переважала попит, через що котирування американської валюти почали знижуватися. Водночас Національний банк України цього дня не виходив на ринок із валютними інтервенціями.

Відео дня

Як зазначає видання, на готівковому ринку ситуація залишалася спокійною. В оптових обмінниках Києва долар продавався в діапазоні 44,73–44,75 грн, а суттєвих змін курсу протягом торгового дня не спостерігалося.

Курс валют на 4 липня: відома офіційна вартість долара, євро та злотого від НБУ

Тим часом Національний банк України оприлюднив офіційний курс гривні до іноземних валют, який діятиме у суботу, 4 липня 2026 року.

Найбільш популярні іноземні валюти коштуватимуть:

долар США — 44,8016 грн;

євро — 51,0828 грн;

польський злотий — 11,9068 грн;

фунт стерлінгів — 59,6354 грн;

швейцарський франк — 55,5438 грн.