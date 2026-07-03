Банкір назвав курс долара та євро, який очікується вже наступного тижня.

На початку липня валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься стабільним, а суттєвих коливань курсу долара та євро не очікується. Національний банк і надалі стримуватиме дисбаланс між попитом і пропозицією валюти, а липень може стати найспокійнішим місяцем найближчого періоду. Такий прогноз у коментарі Фокусу озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

За його словами, попри те, що попит на валюту перевищує пропозицію, ситуація залишається контрольованою.

"Перша декада липня, ймовірно, мине для валютного ринку без суттєвих потрясінь. Попри те, що попит на валюту перевищує пропозицію, однак Національний банк продовжує ефективно згладжувати такі "розриви"", — зазначив банкір.

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За оцінками Лєсового, з 6 по 12 липня попит на валюту на міжбанківському ринку перевищуватиме пропозицію приблизно на 10–15%, а для стабілізації ситуації НБУ може провести валютні інтервенції на суму 800–850 млн доларів.

Курс євро з 6 липня — 51,5–52,5 грн. Фото: Unsplash

Яким буде курс долара та євро

Експерт прогнозує, що наступного тижня курс долара на міжбанку перебуватиме в межах 44,7–45,1 грн, а курс євро — 51,5–52,5 грн.

"На наступному тижні курс долара може перебувати в межах 44,7-45,1 грн. Курс євро очікується в діапазоні 51,5-52,5 грн. Водночас євро залишатиметься залежним від зовнішніх факторів, зокрема від співвідношення євро та долара на світовому ринку", — сказав Лєсовий.

За його словами, готівковий ринок і надалі орієнтуватиметься на міжбанківський курс. Якщо безготівковий курс змінюватиметься активніше, обмінники оперативно реагуватимуть на такі коливання.

Липень буде спокійнішим?

На думку банкіра, на користь стабільності працюють одразу кілька чинників: сезонність, помірна інфляція та відсутність нових внутрішніх економічних потрясінь.

"Липень може стати найбільш спокійним місяцем найближчого періоду. На користь цього працює сезонність, помірний інфляційний тиск і відсутність додаткових внутрішніх шоків", — наголосив експерт.

Він також звернув увагу, що населення поки не створює значного додаткового попиту на валюту, оскільки високі ставки за гривневими депозитами стримують перехід заощаджень у долари та євро.

Коли ситуація може змінитися

Водночас Лєсовий попереджає, що вже із другої половини серпня попит на валюту може зрости через підготовку до осінньо-зимового періоду.

"Уже з другої половини серпня ситуація може змінитися. Підготовка до осінньо-зимового періоду зазвичай збільшує потребу у валюті, а в умовах війни цей процес має додаткову вагу", — пояснив він.

За словами банкіра, на валютний ринок також впливатимуть ситуація на фронті, стан критичної інфраструктури та обсяги міжнародної фінансової допомоги Україні.

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"Липень може дати валютному ринку короткий період стабільності. Але друга половина літа й осінь будуть складнішими. Саме тоді стане зрозуміло, чи вдасться зберегти нинішню передбачуваність курсу за умов зростання сезонного імпортного попиту", — підсумував Лєсовий.

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