Банкир назвал курс доллара и евро, который ожидается уже на следующей неделе.

В начале июля валютный рынок Украины, вероятно, останется стабильным, а существенных колебаний курса доллара и евро не ожидается. Национальный банк и в дальнейшем будет сдерживать дисбаланс между спросом и предложением валюты, а июль может стать самым спокойным месяцем ближайшего периода. Такой прогноз в комментарии Фокусу озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

По его словам, несмотря на то, что спрос на валюту превышает предложение, ситуация остается под контролем.

"Первая декада июля, вероятно, пройдет для валютного рынка без существенных потрясений. Несмотря на то, что спрос на валюту превышает предложение, Национальный банк продолжает эффективно сглаживать такие "разрывы"", — отметил банкир.

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По оценкам Лесового, с 6 по 12 июля спрос на валюту на межбанковском рынке будет превышать предложение примерно на 10–15%, а для стабилизации ситуации НБУ может провести валютные интервенции на сумму 800–850 млн долларов.

Курс евро с 6 июля — 51,5–52,5 грн. Фото: Unsplash

Каким будет курс доллара и евро

Эксперт прогнозирует, что на следующей неделе курс доллара на межбанковском рынке будет колебаться в пределах 44,7–45,1 грн, а курс евро — 51,5–52,5 грн.

"На следующей неделе курс доллара может колебаться в пределах 44,7–45,1 грн. Курс евро, как ожидается, будет находиться в диапазоне 51,5–52,5 грн. В то же время евро будет оставаться зависимым от внешних факторов, в частности от соотношения евро и доллара на мировом рынке", — сказал Лесовой.

По его словам, рынок наличной валюты и в дальнейшем будет ориентироваться на межбанковский курс. Если курс безналичной валюты будет меняться более активно, обменные пункты будут оперативно реагировать на такие колебания.

Июль будет спокойнее?

По мнению банкира, стабильности способствуют сразу несколько факторов: сезонность, умеренная инфляция и отсутствие новых внутренних экономических потрясений.

"Июль может стать самым спокойным месяцем в ближайшем будущем. Этому способствуют сезонность, умеренное инфляционное давление и отсутствие дополнительных внутренних потрясений", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что население пока не создает значительного дополнительного спроса на валюту, поскольку высокие ставки по гривневым депозитам сдерживают перевод сбережений в доллары и евро.

Когда ситуация может измениться

В то же время Лесовой предупреждает, что уже со второй половины августа спрос на валюту может вырасти в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

"Уже со второй половины августа ситуация может измениться. Подготовка к осенне-зимнему периоду обычно приводит к росту спроса на валюту, а в условиях войны этот процесс приобретает дополнительную значимость", — пояснил он.

По словам банкира, на валютный рынок также будут влиять ситуация на фронте, состояние критически важной инфраструктуры и объемы международной финансовой помощи Украине.

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"Июль может принести валютному рынку короткий период стабильности. Но вторая половина лета и осень будут более сложными. Именно тогда станет ясно, удастся ли сохранить нынешнюю предсказуемость курса в условиях роста сезонного импортного спроса", — подытожил Лесовой.

Напомним, что с начала года гривна оказалась почти в самом конце рейтинга валют Европы . Статистику валютного рынка проанализировал финансовый эксперт.