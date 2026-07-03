В Украине часть денег, потраченных на обучение, можно вернуть — но об этой возможности знают далеко не все. Студенты, обучающиеся по контракту, и их родители могут получить налоговую скидку и вернуть часть уплаченного налога.

В Украине студенты-контрактники и их родители имеют право на налоговую скидку за оплату обучения. Речь идет о механизме, который позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при условии официального трудоустройства и наличия подтвержденных расходов. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Кто может воспользоваться налоговой льготой

Право на налоговую скидку имеют граждане Украины, которые:

официально работают и уплачивают НДФЛ;

оплачивали обучение в отечественных учебных заведениях;

могут подтвердить расходы документально.

Воспользоваться скидкой может как сам студент-контрактник, если у него есть официальные доходы, так и его родители или другие члены семьи первой степени родства — при условии, что именно они оплачивали обучение.

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На какие курсы предоставляется скидка

Налоговая льгота распространяется на расходы на:

дошкольное и школьное образование;

профессионально-техническое образование;

высшее образование.

Важно, что учитываются только расходы на обучение в учебных заведениях Украины и только при условии их фактической оплаты в отчетном налоговом году.

Какие документы необходимы

Для оформления налоговой скидки необходимо подготовить:

декларацию об имущественном положении и доходах;

справку о доходах;

договор с учебным заведением;

квитанции об оплате обучения;

документы, подтверждающие родственные связи (при необходимости).

Как получить налоговую скидку

Чтобы получить налоговую скидку, необходимо до 31 декабря 2026 года подать декларацию об имущественном положении и доходах в орган Государственной налоговой службы по месту регистрации. Это можно сделать лично или через электронные сервисы ГНС.

Налоговую скидку можно получить только за предыдущий календарный год. Если право не было использовано своевременно, оно не переносится на последующие годы.