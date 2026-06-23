Кому на самом деле присуждаются академические стипендии и действительно ли рейтинг успеваемости является главным критерием? Фокус проанализировал, насколько прозрачно формируются рейтинги студентов.

Академическую стипендию для студентов государственной формы обучения в Украине часто путают с вознаграждением исключительно за высокие оценки. Однако на самом деле система её назначения зависит не только от среднего балла, но и от того, как именно университет формирует рейтинг студентов. Об этом Фокус поговорил с экспертом и вместе с ней выяснил права студентов на получение академических и социальных стипендий в стране.

По словам адвоката Анны Даниэль, право студентов на получение академических и социальных стипендий предусмотрено законом Украины "О высшем образовании".

Академическая стипендия 2026 года: правила и критерии рейтинга

"Лица, обучающиеся в высших учебных заведениях по дневной форме обучения за счёт средств государственного или местных бюджетов, имеют право на получение академических и социальных стипендий в установленном законодательством порядке", — отмечает Анна Даниэль, руководитель адвокатского бюро "Анны Даниэль".

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Основные правила назначения стипендий определены постановлением Кабмина Украины № 882. Именно этот документ регламентирует работу стипендиальных комиссий, принципы формирования рейтингов и порядок выплат.

Анализ прозрачности формирования рейтингов студентов Фото: pexels.com

Как получить стипендию: оценки — главный, но не единственный критерий

Вопреки распространенному мнению, академическая стипендия зависит не только от оценок. При составлении рейтинга университеты могут учитывать как успеваемость, так и другие достижения студентов.

Согласно правилам, рейтинг формируется по итогам учебного семестра по каждому факультету, курсу и специальности. В него могут включаться показатели научной деятельности, общественной активности и спортивных достижений.

Доля успеваемости должна составлять не менее 90 % рейтингового балла. То есть именно оценки остаются главным критерием при отборе претендентов на академическую стипендию

В то же время в Украине введено важное ограничение. Согласно закону, доля успеваемости в рейтинговом балле должна составлять не менее 90 %, то есть основой рейтинга остаются оценки, но дополнительные достижения также могут влиять на позицию студента.

Кто решает, кому выплачивать стипендию

Механизм формирования рейтинга не устанавливается ни студентами, ни преподавателями в отдельности. Каждое учебное заведение утверждает собственные правила назначения стипендий.

Эти правила должны быть утверждены ученым советом университета, а также согласованы с органом студенческого самоуправления и профсоюзом студентов.

Утверждение и обнародование порядка формирования рейтинга осуществляется не позднее чем за неделю до начала нового учебного года. В течение учебного года изменения в этот порядок не вносятся

Важно то, что университет должен обнародовать порядок формирования рейтинга не позднее чем за неделю до начала нового учебного года. При этом в течение учебного года эти правила менять нельзя.

Могут ли рейтинги быть непрозрачными?

По словам Анны Даниэль, законодательство предусматривает механизмы обеспечения открытости.

"Положение о стипендиальной комиссии и положение о формировании рейтинга должны быть опубликованы на официальном сайте каждого учебного заведения", — поясняет она.

Это означает, что у студента есть возможность заранее ознакомиться с критериями, по которым будут отбираться получатели стипендий.

Виды академических стипендий

Академические выплаты делятся на несколько категорий. Это могут быть:

обычные академические стипендии,

повышенные выплаты за особые успехи в учебе,

стипендии, учрежденные президентом Украины,

стипендии от Верховной Рады или Кабинета Министров Украины.

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Некоторые повышенные стипендии могут получать студенты специальностей, которые государство определяет как приоритетные.

Первый курс — особый случай

Для первокурсников рейтинг формируется по другому принципу. До первой семестровой аттестации учитывается конкурсный балл, с которым студент поступил в университет.

В дальнейшем рейтинг формируется уже по результатам обучения.

Напомним, ранее сообщалось, что выпускники школ, сдавшие в этом году Национальный мультипредметный тест (НМТ), могут получить президентскую стипендию в размере 10 тыс. грн.