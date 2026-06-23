Кому насправді дістаються академічні стипендії і чи дійсно рейтинг успішності є головним критерієм? Фокус проаналізував, наскільки прозоро формуються рейтинги студентів.

Академічну стипендію для студентів державної форми навчання в Україні часто плутають із винагородою виключно за високі оцінки. Проте фактично система її призначення залежить не лише від середнього бала, а й від того, як саме університет формує рейтинг здобувачів освіти. Про це Фокус поговорив із експерткою і разом із нею з'ясував права студентів на отримання академічних та соціальних стипендій в країні.

За словами адвокатки Анни Даніель, право студентів на отримання академічних та соціальних стипендій передбачене законом України "Про вищу освіту".

Академічна стипендія 2026 року: правила та критерії рейтингу

"Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою здобуття освіти за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку", — зазначає Анна Даніель, керуюча адвокатським бюро "Анни Даніель".

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Основні правила призначення стипендій визначені постановою Кабміну України №882. Саме цей документ регламентує роботу стипендіальних комісій, принципи формування рейтингів та порядок виплат.

Аналіз прозорості формування рейтингів студентів Фото: pexels.com

Як отримати стипенію: оцінки — головний, але не єдиний критерій

Попри поширену думку, академічна стипендія залежить не лише від балів Під час формування рейтингу університети можуть враховувати як успішність, так і інші досягнення студентів.

Згідно з правилами, рейтинг формується за результатами навчального семестру за кожним факультетом, курсом та спеціальністю. До нього можуть додавати показники наукової діяльності, громадської активності та спортивних досягнень.

Складова успішності має становити не менше 90% рейтингового бала. Тобто саме оцінки залишаються головним критерієм під час визначення претендентів на академічну стипендію

Водночас в Україні встановлено важливе обмеження. За законом, частка успішності у рейтинговому балі має становити не менше 90%, тобто основою рейтингу залишаються оцінки, але додаткові досягнення також можуть впливати на позицію студента.

Хто визначає, кому платити стипендію

Механізм формування рейтингу не встановлюється студентами чи викладачами окремо. Кожний заклад освіти затверджує власні правила призначення стипендій.

Ці правила мають бути схвалені вченою радою університету, а також погоджені з органом студентського самоврядування та профспілкою студентів.

Затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться

Важливо те, що університет має оприлюднити порядок формування рейтингу не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. При цьому протягом навчального року змінювати ці правила не можна.

Чи можуть рейтинги бути непрозорими

За словами Анни Даніель, законодавство передбачає механізми відкритості.

"Положення про стипендіальну комісію та положення про формування рейтингу мають бути оприлюднені на офіційному сайті кожного навчального закладу", — пояснює вона.

Це означає, що студент має можливість заздалегідь ознайомитися з критеріями, за якими визначатимуться отримувачі стипендій.

Види академічних стипендій

Академічні виплати поділяються на кілька категорій. Це можуть бути:

звичайні академічні стипендії,

підвищені виплати за особливі успіхи у навчанні,

стипендії, засновані президентом України,

стипендії від Верховної Ради чи Кабінету Міністрів України.

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Окремі підвищені стипендії можуть отримувати студенти спеціальностей, які держава визначає як пріоритетні.

Перший курс — окрема ситуація

Для першокурсників рейтинг формується за іншим принципом. До першого семестрового контролю враховується конкурсний бал, з яким студент вступив до університету.

Надалі рейтинг складається вже за результатами навчання.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що випускники шкіл, які цього року склали Національний мультипредметний тест (НМТ), можуть отримати президентську стипендію у розмірі 10 тис. грн.