В Україні частину грошей, витрачених на навчання, можна повернути — але про цю можливість знають далеко не всі. Студенти-контрактники та їхні батьки можуть отримати податкову знижку і повернути частину сплаченого податку.

В Україні студенти-контрактники та їхні батьки мають право на податкову знижку за оплату навчання. Йдеться про механізм, який дозволяє повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за умови офіційного працевлаштування та наявності підтверджених витрат. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Хто може скористатися податковою знижкою

Право на податкову знижку мають громадяни України, які:

офіційно працюють і сплачують ПДФО;

оплачували навчання у вітчизняних закладах освіти;

можуть підтвердити витрати документально.

Скористатися знижкою може як сам студент-контрактник, якщо він має офіційні доходи, так і його батьки або інші члени сім’ї першого ступеня споріднення — за умови, що саме вони здійснювали оплату навчання.

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За яке навчання надається знижка

Податкова знижка поширюється на витрати на:

дошкільну та шкільну освіту;

професійно-технічну освіту;

вищу освіту.

Важливо, що враховуються лише витрати на навчання у закладах освіти України та лише за умови їх фактичної оплати у звітному податковому році.

Які документи потрібні

Для оформлення податкової знижки необхідно підготувати:

декларацію про майновий стан і доходи;

довідку про доходи;

договір із навчальним закладом;

квитанції про оплату навчання;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (за потреби).

Як отримати податкову знижку

Щоб отримати податкову знижку, необхідно до 31 грудня 2026 року подати декларацію про майновий стан і доходи до органу Державної податкової служби за місцем реєстрації. Це можна зробити особисто або через електронні сервіси ДПС.

Податкову знижку можна отримати лише за попередній календарний рік. Якщо право не було використане вчасно, воно не переноситься на наступні роки.