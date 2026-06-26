Вступ-2026: ціни на навчання в Україні підскочили — огляд найдорожчих університетів

Цьогоріч абітурієнти матимуть заплатити за навчання більше. Вартість за чотири роки бакалаврату на популярних спеціальностях 2026 року сягає 300-400 тис. грн.

В Україні 1 липня стартує вступна кампанія 2026 року. Від цього дня відкриваються електронні кабінети вступників і починається подання заяв до закладів вищої освіти. Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди".

У провідних університетах країни вартість навчання на популярних спеціальностях у 2026 році сягає 300-400 тис. грн за чотири роки бакалаврату.

Топ 5 університетів України

За підсумками вступної кампанії 2025 року, до п’ятірки закладів вищої освіти з найбільшою кількістю заяв увійшли:

Львівський національний університет ім. Івана Франка; Національний університет "Львівська політехніка"; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Національний технічний університет "КПІ ім. Ігоря Сікорського"; Державний торговельно-економічний університет.

Важливо

Топ 25 університетів України — 2026: онлайн-рейтинг Фокусу (Голосування завершено)

Усі заклади вищої освіти України разом отримали близько 937 тис. заяв, з них близько 179 тис. припали на ці п’ять університетів. У МОН зазначають, що найбільший потік вступників традиційно фіксується у Львові та Києві, а одним із ключових факторів вибору залишається безпекова ситуація.

Відео дня

Найпопулярніші спеціальності

Серед найбільш затребуваних напрямів підготовки залишаються:

менеджмент;

право;

психологія;

філологія.

2025 року найбільше заяв було подано на менеджмент — понад 80 тис., далі йдуть психологія (66,7 тис.) та філологія (майже 60 тис.).

У попередні роки структура попиту змінювалася: у 2022 році лідирували право, комп’ютерні науки та філологія, тоді як у 2024 році перше місце посіла психологія.

Вартість навчання у 2026 році

У 2026 році вартість навчання у провідних університетах зросла на 24-30% за рік.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

"Менеджмент", "Право", "Маркетинт" — 388,4 тис. грн за 4 роки (97,1 тис. грн на рік);

"Психологія" — 310,8 тис. грн за 4 роки;

"Філологія" — 268,8 тис. грн за 4 роки.

КПІ ім. Ігоря Сікорського

"Менеджмент", "Право", "Маркетинг" — 335 тис. грн за 4 роки;

"Психологія", "Філологія" — 268 тис. грн за 4 роки.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

"Право" — 346,8 тис. грн за 4 роки;

"Менеджмент", "Психологія", "Маркетинг" — 276,4 тис. грн за 4 роки;

"Філологія" — 233,2 тис. грн за 4 роки.

Національний університет "Львівська політехніка"

"Менеджмент", "Право", "Маркетинг" — близько 300 тис. грн за 4 роки;

"Філологія" — 278 тис. грн за 4 роки.

Державний торговельно-економічний університет

"Менеджмент" — 220 тис. грн за 4 роки;

"Право", "Маркетинг" — 236 тис. грн за 4 роки;

"Психологія", "Філологія" — 200 тис. грн за 4 роки.

Як зміняться студентські стипендії

На тлі зростання вартості навчання в Україні планується підвищення студентських виплат. З вересня розміри академічних та іменних стипендій можуть зрости, а в окремих випадках — подвоїтися:

стипендія Президента України — з 10 000 грн до 20 000 грн;

стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;

підвищена академічна стипендія — з 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;

підвищена стипендія за галузевим принципом — з 3 710 грн до 7 420 грн.

Студенти платитимуть більше Фото: З відкритих джерел

Освітні гранти

Від 2024 року в Україні діє система освітніх грантів, які поділяються на два рівні:

від 17 тис. грн на рік — для вступників із результатами НМТ від 150 балів з двох предметів (або від 140 балів для спеціальностей із державною підтримкою);

від 25 тис. грн на рік — для вступників із НМТ щонайменше з двох предметів від 170 балів.

Розмір гранту залежить також від коефіцієнта спеціальності (1; 1,3; 1,5).

Важливо

Оцінки — не головне: кому насправді дістаються академічні стипендії в Україні

У 2025 році гранти отримали 15,6 тис. вступників, а загальний обсяг фінансування програми зріс до 363,2 млн грн. За даними МОН, у 2026 році на виплати передбачено понад 1,2 млрд грн з урахуванням вступників 2024–2026 років.

Раніше Фокус аналізував, наскільки прозоро формуються рейтинги студентів і за яким принципом визначаються отримувачі академічних стипендій, а також кому вони фактично дістаються.