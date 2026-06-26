Вступ-2026: ціни на навчання в Україні підскочили — огляд найдорожчих університетів
Цьогоріч абітурієнти матимуть заплатити за навчання більше. Вартість за чотири роки бакалаврату на популярних спеціальностях 2026 року сягає 300-400 тис. грн.
В Україні 1 липня стартує вступна кампанія 2026 року. Від цього дня відкриваються електронні кабінети вступників і починається подання заяв до закладів вищої освіти. Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди".
У провідних університетах країни вартість навчання на популярних спеціальностях у 2026 році сягає 300-400 тис. грн за чотири роки бакалаврату.
Топ 5 університетів України
За підсумками вступної кампанії 2025 року, до п’ятірки закладів вищої освіти з найбільшою кількістю заяв увійшли:
- Львівський національний університет ім. Івана Франка;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
- Національний технічний університет "КПІ ім. Ігоря Сікорського";
- Державний торговельно-економічний університет.
Усі заклади вищої освіти України разом отримали близько 937 тис. заяв, з них близько 179 тис. припали на ці п’ять університетів. У МОН зазначають, що найбільший потік вступників традиційно фіксується у Львові та Києві, а одним із ключових факторів вибору залишається безпекова ситуація.
Найпопулярніші спеціальності
Серед найбільш затребуваних напрямів підготовки залишаються:
- менеджмент;
- право;
- психологія;
- філологія.
2025 року найбільше заяв було подано на менеджмент — понад 80 тис., далі йдуть психологія (66,7 тис.) та філологія (майже 60 тис.).
У попередні роки структура попиту змінювалася: у 2022 році лідирували право, комп’ютерні науки та філологія, тоді як у 2024 році перше місце посіла психологія.
Вартість навчання у 2026 році
У 2026 році вартість навчання у провідних університетах зросла на 24-30% за рік.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
- "Менеджмент", "Право", "Маркетинт" — 388,4 тис. грн за 4 роки (97,1 тис. грн на рік);
- "Психологія" — 310,8 тис. грн за 4 роки;
- "Філологія" — 268,8 тис. грн за 4 роки.
КПІ ім. Ігоря Сікорського
- "Менеджмент", "Право", "Маркетинг" — 335 тис. грн за 4 роки;
- "Психологія", "Філологія" — 268 тис. грн за 4 роки.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
- "Право" — 346,8 тис. грн за 4 роки;
- "Менеджмент", "Психологія", "Маркетинг" — 276,4 тис. грн за 4 роки;
- "Філологія" — 233,2 тис. грн за 4 роки.
Національний університет "Львівська політехніка"
- "Менеджмент", "Право", "Маркетинг" — близько 300 тис. грн за 4 роки;
- "Філологія" — 278 тис. грн за 4 роки.
Державний торговельно-економічний університет
- "Менеджмент" — 220 тис. грн за 4 роки;
- "Право", "Маркетинг" — 236 тис. грн за 4 роки;
- "Психологія", "Філологія" — 200 тис. грн за 4 роки.
Як зміняться студентські стипендії
На тлі зростання вартості навчання в Україні планується підвищення студентських виплат. З вересня розміри академічних та іменних стипендій можуть зрости, а в окремих випадках — подвоїтися:
- стипендія Президента України — з 10 000 грн до 20 000 грн;
- стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;
- стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;
- мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;
- підвищена академічна стипендія — з 2 910 грн до 5 820 грн;
- стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;
- підвищена стипендія за галузевим принципом — з 3 710 грн до 7 420 грн.
Освітні гранти
Від 2024 року в Україні діє система освітніх грантів, які поділяються на два рівні:
- від 17 тис. грн на рік — для вступників із результатами НМТ від 150 балів з двох предметів (або від 140 балів для спеціальностей із державною підтримкою);
- від 25 тис. грн на рік — для вступників із НМТ щонайменше з двох предметів від 170 балів.
Розмір гранту залежить також від коефіцієнта спеціальності (1; 1,3; 1,5).Важливо
У 2025 році гранти отримали 15,6 тис. вступників, а загальний обсяг фінансування програми зріс до 363,2 млн грн. За даними МОН, у 2026 році на виплати передбачено понад 1,2 млрд грн з урахуванням вступників 2024–2026 років.
Раніше Фокус аналізував, наскільки прозоро формуються рейтинги студентів і за яким принципом визначаються отримувачі академічних стипендій, а також кому вони фактично дістаються.