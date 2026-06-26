Поступление-2026: цены на обучение в Украине резко выросли — обзор самых дорогих университетов

В этом году абитуриентам придется заплатить за обучение больше. Стоимость четырехлетнего обучения по программе бакалавриата на популярных специальностях в 2026 году достигает 300–400 тыс. грн.

В Украине 1 июля стартует приемная кампания 2026 года. С этого дня открываются электронные кабинеты абитуриентов и начинается подача заявлений в высшие учебные заведения. Об этом говорится в материале "Экономической правды".

В ведущих университетах страны стоимость обучения по популярным специальностям в 2026 году достигает 300–400 тыс. грн за четыре года бакалавриата.

Топ-5 университетов Украины

По итогам приемной кампании 2025 года в пятерку высших учебных заведений с наибольшим количеством заявлений вошли:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Национальный университет "Львовская политехника"; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко; Национальный технический университет "КПИ им. Игоря Сикорского"; Государственный торгово-экономический университет.

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Все высшие учебные заведения Украины в совокупности получили около 937 тыс. заявлений, из которых около 179 тыс. пришлось на эти пять университетов. В МОН отмечают, что наибольший поток абитуриентов традиционно фиксируется во Львове и Киеве, а одним из ключевых факторов выбора остается ситуация с безопасностью.

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Самые популярные специальности

Среди наиболее востребованных направлений подготовки по-прежнему остаются:

менеджмент;

право;

психология;

филология.

В 2025 году больше всего заявлений было подано на специальность "менеджмент" — более 80 тыс., далее следуют "психология" (66,7 тыс.) и "филология" (почти 60 тыс.).

В предыдущие годы структура спроса менялась: в 2022 году лидировали право, компьютерные науки и филология, тогда как в 2024 году первое место заняла психология.

Стоимость обучения в 2026 году

В 2026 году стоимость обучения в ведущих университетах выросла на 24–30 % за год.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

"Менеджмент", "Право", "Маркетинг" — 388,4 тыс. грн за 4 года (97,1 тыс. грн в год);

"Психология" — 310,8 тыс. грн за 4 года;

"Филология" — 268,8 тыс. грн за 4 года.

КПИ им. Игоря Сикорского

"Менеджмент", "Право", "Маркетинг" — 335 тыс. грн за 4 года;

"Психология", "Филология" — 268 тыс. грн за 4 года.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

"Право" — 346,8 тыс. грн за 4 года;

"Менеджмент", "Психология", "Маркетинг" — 276,4 тыс. грн за 4 года;

"Филология" — 233,2 тыс. грн за 4 года.

Национальный университет "Львовская политехника"

"Менеджмент", "Право", "Маркетинг" — около 300 тыс. грн за 4 года;

"Филология" — 278 тыс. грн за 4 года.

Государственный торгово-экономический университет

"Менеджмент" — 220 тыс. грн за 4 года;

"Право", "Маркетинг" — 236 тыс. грн за 4 года;

"Психология", "Филология" — 200 тыс. грн за 4 года.

Как изменятся студенческие стипендии

На фоне роста стоимости обучения в Украине планируется увеличение студенческих выплат. С сентября размеры академических и именных стипендий могут увеличиться, а в отдельных случаях — удвоиться:

стипендия Президента Украины — с 10 000 грн до 20 000 грн;

стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 грн до 8 000 грн;

минимальная академическая стипендия — с 2 000 грн до 4 000 грн;

повышенная академическая стипендия — с 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендия по отраслевому принципу — с 2 550 грн до 5 100 грн;

повышенная стипендия по отраслевому принципу — с 3 710 грн до 7 420 грн.

Студенты будут платить больше Фото: Из открытых источников

Образовательные гранты

С 2024 года в Украине действует система образовательных грантов, которые подразделяются на два уровня:

от 17 тыс. грн в год — для абитуриентов с результатами НМТ от 150 баллов по двум предметам (или от 140 баллов для специальностей, получающих государственную поддержку);

от 25 тыс. грн в год — для абитуриентов, набравших по НМТ не менее 170 баллов по двум предметам.

Размер гранта зависит также от коэффициента по специальности (1; 1,3; 1,5).

Важно

Оценки — не главное: кому на самом деле достаются академические стипендии в Украине

В 2025 году гранты получили 15,6 тыс. абитуриентов, а общий объем финансирования программы вырос до 363,2 млн грн. По данным МОН, в 2026 году на выплаты предусмотрено более 1,2 млрд грн с учетом абитуриентов 2024–2026 годов.

Ранее "Фокус" анализировал , насколько прозрачно формируются рейтинги студентов и по какому принципу определяются получатели академических стипендий, а также кому они фактически достаются.