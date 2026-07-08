Не только контрактникам: мобилизованным предлагают выплачивать компенсацию за аренду жилья

На сайте электронных петиций было зарегистрировано обращение с призывом предоставить мобилизованным военнослужащим право на ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Автор просит устранить неравенство между мобилизованными и контрактниками.

Об этом сообщается в тексте петиции № 41/010280-26эп, опубликованной 8 июля 2026 года.

В обращении отмечается, что в настоящее время, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 450, компенсацию за поднайм жилья могут получать только военнослужащие по контракту и кадровые офицеры. В то же время мобилизованные, выполняющие те же боевые и служебные задачи, такого права не имеют.

Автор петиции отмечает, что многие мобилизованные проходят службу вдали от места постоянного проживания или перемещаются вместе с воинскими частями. В связи с отсутствием мест в казармах или общежитиях они вынуждены снимать жилье за свой счет, что создает дополнительную финансовую нагрузку для их семей.

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Скриншот петиции на сайте Кабинета министров Украины Фото: Скриншот

В петиции предлагается внести изменения в постановление Кабмина от 26 июня 2013 года № 450 и распространить механизм компенсации на военнослужащих, призванных в ходе мобилизации. Также автор просит ввести для них такой же порядок подачи рапортов и выплаты компенсации, как и для военнослужащих по контракту.

Автором петиции является Андрей Ильченко. По состоянию на 8 июля она собрала 8 подписей из необходимых 25 тысяч. До окончания сбора подписей осталось 92 дня.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк ранее сообщил, что правительство готовит изменения в порядок бронирования военнообязанных. По его словам, нововведения коснутся резидентов "Дия.City" и критериев определения критически важных предприятий, а также должны сделать систему более прозрачной и свести к минимуму возможные злоупотребления.

Кроме того, министр экономики Алексей Соболев сообщил, что предприятия должны до 1 сентября 2026 года подтвердить свой статус критически важных. Для перехода на новые правила правительство предусмотрело трехмесячный адаптационный период.