Не лише контрактникам: мобілізованим пропонують платити компенсацію за оренду житла

На сайті електронних петицій зареєстрували звернення із закликом надати мобілізованим військовослужбовцям право на щомісячну компенсацію за оренду житла. Автор просить усунути нерівність між мобілізованими та контрактниками.

Про це повідомили в тексті петиції №41/010280-26еп, опублікованої 8 липня 2026 року.

У зверненні зазначається, що зараз, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №450, компенсацію за піднайом житла можуть отримувати лише військовослужбовці за контрактом і кадрові офіцери. Водночас мобілізовані, які виконують такі самі бойові та службові завдання, такого права не мають.

Автор петиції наголошує, що багато мобілізованих проходять службу далеко від місця постійного проживання або переміщуються разом із військовими частинами. За відсутності місць у казармах чи гуртожитках вони змушені орендувати житло власним коштом, що створює додаткове фінансове навантаження для їхніх сімей.

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Скриншот петиції на сайті Кабінету міністрів України Фото: Скриншот

У петиції пропонують внести зміни до постанови Кабміну від 26 червня 2013 року №450 та поширити механізм компенсації на військовослужбовців, призваних під час мобілізації. Також автор просить запровадити для них такий самий порядок подання рапортів і виплати компенсації, як і для військовослужбовців за контрактом.

Автором петиції є Андрій Ільченко. Станом на 8 липня вона зібрала 8 підписів із необхідних 25 тисяч. До завершення збору підписів залишається 92 дні.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк раніше повідомив, що уряд готує зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. За його словами, нововведення стосуватимуться резидентів Дія.City та критеріїв визначення критично важливих підприємств, а також мають зробити систему прозорішою й мінімізувати можливі зловживання.

Крім того, міністр економіки Олексій Соболєв повідомляв, що підприємства повинні до 1 вересня 2026 року підтвердити свій статус критично важливих. Для переходу на нові правила уряд передбачив тримісячний адаптаційний період.